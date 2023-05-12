Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 травня

Чоловік насолоджується сонячним променям. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 12 травня, синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск. Втім, на вулиці буде сонячно та тепло.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 17-19°С.

Температура морської води 13-14°С.

Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.

Вологість — 61%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 17-22°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні на 12 травня прогнозує мінливу хмарність. Очікуються без опадів, за винятком невеликого короткочасного дощу на північному сході країни протягом дня. Вітер переважно буде північно-східним, у західних областях – південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується від 2 до 7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°. Протягом дня очікується температура від 15 до 20°. У високогір'ї Карпат вночі температура може становити від 0 до 5° тепла, а вдень – від 7 до 12°.