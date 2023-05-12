Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гарний день для подорожей: якою буде погода в Одесі сьогодні arrow

Гарний день для подорожей: якою буде погода в Одесі сьогодні

12 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 травня
Чоловік насолоджується сонячним променям. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 травня, синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск. Втім, на вулиці буде сонячно та тепло. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 7-9°С, вдень 17-19°С.
  • Температура морської води 13-14°С.
  • Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
  • Вологість — 61%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 4-9°С, вдень 17-22°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні на 12 травня прогнозує мінливу хмарність. Очікуються без опадів, за винятком невеликого короткочасного дощу на північному сході країни протягом дня. Вітер переважно буде північно-східним, у західних областях – південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується від 2 до 7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°. Протягом дня очікується температура від 15 до 20°. У високогір'ї Карпат вночі температура може становити від 0 до 5° тепла, а вдень – від 7 до 12°.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB