Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 травня

Гарний день для подорожей: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 12 травня, синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск. Втім, на вулиці буде сонячно та тепло.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 17-19°С.
- Температура морської води 13-14°С.
- Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
- Вологість — 61%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 4-9°С, вдень 17-22°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
В Україні на 12 травня прогнозує мінливу хмарність. Очікуються без опадів, за винятком невеликого короткочасного дощу на північному сході країни протягом дня. Вітер переважно буде північно-східним, у західних областях – південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі очікується від 2 до 7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°. Протягом дня очікується температура від 15 до 20°. У високогір'ї Карпат вночі температура може становити від 0 до 5° тепла, а вдень – від 7 до 12°.