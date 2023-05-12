Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 мая.

Человек наслаждается солнечным лучам. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 12 мая, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Впрочем, на улице будет солнечно и тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 17-19°С.

Температура морской воды 13–14°С.

Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

Влажность — 61%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 17-22°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украине на 12 мая прогнозируется переменная облачность. Ожидается без осадков, за исключением небольшого кратковременного дождя на северо-востоке страны в течение дня. Ветер преимущественно будет северо-восточным, в западных областях — юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от 2 до 7° тепла, в Закарпатье и побережье морей до 10°. В течение дня ожидается температура от 15 до 20°. В высокогорье Карпат ночью температура может составлять от 0 до 5° тепла, а днем от 7 до 12°.