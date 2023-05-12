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Хороший день для путешествий: какой будет погода в Одессе сегодня

12 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 мая.
Человек наслаждается солнечным лучам. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 мая, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Впрочем, на улице будет солнечно и тепло.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 7-9°С, днем 17-19°С.
  • Температура морской воды 13–14°С.
  • Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.
  • Влажность — 61%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 4-9°С, днем 17-22°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украине на 12 мая прогнозируется переменная облачность. Ожидается без осадков, за исключением небольшого кратковременного дождя на северо-востоке страны в течение дня. Ветер преимущественно будет северо-восточным, в западных областях — юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от 2 до 7° тепла, в Закарпатье и побережье морей до 10°. В течение дня ожидается температура от 15 до 20°. В высокогорье Карпат ночью температура может составлять от 0 до 5° тепла, а днем от 7 до 12°.

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