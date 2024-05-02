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Гарний день для прогулянки — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

2 травня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 2 травня
В Одесі очікується гарна погода на сьогодні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Одеса сьогодні, 2 травня, готується зустріти надзвичайно комфортний день, оскільки прогноз погоди обіцяє теплі та сонячні дні, несподівано вільні від опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С. Морська вода прогріється до +15°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +11...+13°С, вдень +21...+23°С.
Гарний день для прогулянки — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +8...+13°С, вдень +21..26°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Гарний день для прогулянки — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 2 травня

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою. Сьогоодні протягом дня очікується максимальна температура повітря буде в межах +21...+26 °C. Ніч залишиться приємно прохолодною, з температурою +8 ...+13 °C. 

Діденко заявила, що завдяки стабільному антициклону, який закріпився в Україні, погода залишатиметься сухою, хоча в Сумській та Харківській областях можливі короткочасні дощі.

Гарний день для прогулянки — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 3
Погода в Україні сьогодні, 2 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

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