Погода в Одесі сьогодні, 2 травня

В Одесі очікується гарна погода на сьогодні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Одеса сьогодні, 2 травня, готується зустріти надзвичайно комфортний день, оскільки прогноз погоди обіцяє теплі та сонячні дні, несподівано вільні від опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С. Морська вода прогріється до +15°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +11...+13°С, вдень +21...+23°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +8...+13°С, вдень +21..26°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 2 травня

Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою. Сьогоодні протягом дня очікується максимальна температура повітря буде в межах +21...+26 °C. Ніч залишиться приємно прохолодною, з температурою +8 ...+13 °C.

Діденко заявила, що завдяки стабільному антициклону, який закріпився в Україні, погода залишатиметься сухою, хоча в Сумській та Харківській областях можливі короткочасні дощі.

Погода в Україні сьогодні, 2 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.