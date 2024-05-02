Погода в Одесі сьогодні, 2 травня

Гарний день для прогулянки — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні
Одеса сьогодні, 2 травня, готується зустріти надзвичайно комфортний день, оскільки прогноз погоди обіцяє теплі та сонячні дні, несподівано вільні від опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С. Морська вода прогріється до +15°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +11...+13°С, вдень +21...+23°С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +8...+13°С, вдень +21..26°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 2 травня
Погода в Україні у четвер, 2 травня, буде теплою. Сьогоодні протягом дня очікується максимальна температура повітря буде в межах +21...+26 °C. Ніч залишиться приємно прохолодною, з температурою +8 ...+13 °C.
Діденко заявила, що завдяки стабільному антициклону, який закріпився в Україні, погода залишатиметься сухою, хоча в Сумській та Харківській областях можливі короткочасні дощі.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
Читайте Новини.LIVE!