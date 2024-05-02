Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хороший день для прогулки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе arrow

Хороший день для прогулки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

2 мая 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
В Одессе ожидается хорошая погода. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Одесса сегодня, 2 мая, готовится встретить очень комфортный день, поскольку прогноз погоды обещает теплые и солнечные дни, неожиданно свободные от осадков. Днем ожидается приятная температура до +22°С. Морская вода прогреется до +15°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.
Хороший день для прогулки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +8...+13°С, днем +21..26°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Хороший день для прогулки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 2 мая

Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой. Сегодня в течение дня ожидается максимальная температура воздуха будет в пределах +21...+26 °C. Ночь останется приятно прохладной, с температурой +8...+13°C.

Диденко заявила, что благодаря закрепившемуся в Украине стабильному антициклону погода будет оставаться сухой, хотя в Сумской и Харьковской областях возможны кратковременные дожди.

Хороший день для прогулки — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе - фото 3Погода в Украине сегодня, 2 мая. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

погода
Одесса
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды
осадки
ветер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри