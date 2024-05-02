Погода в Одессе сегодня

В Одессе ожидается хорошая погода. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Одесса сегодня, 2 мая, готовится встретить очень комфортный день, поскольку прогноз погоды обещает теплые и солнечные дни, неожиданно свободные от осадков. Днем ожидается приятная температура до +22°С. Морская вода прогреется до +15°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +8...+13°С, днем +21..26°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 2 мая

Погода в Украине в четверг, 2 мая, будет теплой. Сегодня в течение дня ожидается максимальная температура воздуха будет в пределах +21...+26 °C. Ночь останется приятно прохладной, с температурой +8...+13°C.

Диденко заявила, что благодаря закрепившемуся в Украине стабильному антициклону погода будет оставаться сухой, хотя в Сумской и Харьковской областях возможны кратковременные дожди.

Погода в Украине сегодня, 2 мая. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.