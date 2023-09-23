Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 вересня

Гарний день для прогулянок: якою буде погода в Одесі
23 вересня 2023 06:45
Люди гуляють. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 23 вересня, в Одесі очікується сонячний день. Температура повітря прогріється до 26 градусів. Субота відмінно підійде для прогулянок біля моря чи в парку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 75%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 24-29°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У суботу, 23 вересня, майже по всій Україні буде сонячно та сухо. У деяких областях очікується до +30 градусів. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.