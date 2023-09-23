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Гарний день для прогулянок: якою буде погода в Одесі

23 вересня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 вересня
Люди гуляють. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 вересня, в Одесі очікується сонячний день. Температура повітря прогріється до 26 градусів. Субота відмінно підійде для прогулянок біля моря чи в парку. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 75%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 24-29°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 23 вересня, майже по всій Україні буде сонячно та сухо. У деяких областях очікується до +30 градусів. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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