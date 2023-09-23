Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 вересня

Люди гуляють. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 вересня, в Одесі очікується сонячний день. Температура повітря прогріється до 26 градусів. Субота відмінно підійде для прогулянок біля моря чи в парку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 75%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 24-29°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 23 вересня, майже по всій Україні буде сонячно та сухо. У деяких областях очікується до +30 градусів. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.