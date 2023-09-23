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Хороший день для прогулок: какой будет погода в Одессе

23 сентября 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 сентября.
Люди гуляют. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 23 сентября, в Одессе ожидается солнечный день. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Суббота отлично подойдет для прогулок у моря или в парке.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем ​​24-26°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 75%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем ​​24-29°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу 23 сентября почти по всей Украине будет солнечно и сухо. В некоторых областях ожидается +30 градусов. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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