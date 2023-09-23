Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 сентября.

Хороший день для прогулок: какой будет погода в Одессе
23 сентября 2023 06:45
Люди гуляют. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 23 сентября, в Одессе ожидается солнечный день. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Суббота отлично подойдет для прогулок у моря или в парке.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 75%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 24-29°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В субботу 23 сентября почти по всей Украине будет солнечно и сухо. В некоторых областях ожидается +30 градусов. Подробный прогноз погоды читайте в материале.