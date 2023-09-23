Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 сентября.

Люди гуляют. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 сентября, в Одессе ожидается солнечный день. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. Суббота отлично подойдет для прогулок у моря или в парке.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​24-26°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 75%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем ​​24-29°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу 23 сентября почти по всей Украине будет солнечно и сухо. В некоторых областях ожидается +30 градусов. Подробный прогноз погоды читайте в материале.