Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 серпня

Хлопці гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 серпня, на одеситів чекає теплий малохмарний день. Втім синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 50%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний 9-14 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 10 серпня, в Україні очікується суха комфортна погода. Однак у деяких регіонах Україні можливі грозові дощі та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.