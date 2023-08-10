Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 серпня

Гарний день для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні
10 серпня 2023 06:30
Хлопці гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 10 серпня, на одеситів чекає теплий малохмарний день. Втім синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 50%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний 9-14 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У четвер, 10 серпня, в Україні очікується суха комфортна погода. Однак у деяких регіонах Україні можливі грозові дощі та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.