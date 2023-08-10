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Гарний день для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні

10 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 серпня
Хлопці гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 серпня, на одеситів чекає теплий малохмарний день. Втім синоптики прогнозують підвищений атмосферний тиск. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 50%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний 9-14 м/с.
  • Температура вночі 14-19°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 10 серпня, в Україні очікується суха комфортна погода. Однак у деяких регіонах Україні можливі грозові дощі та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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