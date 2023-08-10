Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 августа.

Хороший день для прогулок: какой будет погода в Одессе сегодня
10 августа 2023 06:30
Ребята гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 10 августа, одесситов ждет теплый малооблачный день. Впрочем, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 50%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В четверг, 10 августа, в Украине ожидается сухая погода. Однако в некоторых регионах Украины возможны грозовые дожди и шквалы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.