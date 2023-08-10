Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 августа.

Ребята гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 августа, одесситов ждет теплый малооблачный день. Впрочем, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 50%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный 9-14 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 10 августа, в Украине ожидается сухая погода. Однако в некоторых регионах Украины возможны грозовые дожди и шквалы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.