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Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

5 листопада 2024 17:33
Рвачова Анастасія - редактор
Вибори у США 2024: хто переможе на думку одеситів
Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Рвачова Анастасія - редактор

Вже сьогодні у Сполучених Штатах Америки проходять президентські вибори. Наразі вже підраховані перші результати й обидва кандидати на найголовніший пост країни йдуть майже на рівних. Україна ретельно стежить за цими перегонами, адже перемога будь-кого з кандидатів може сильно змінити відносини між США та нашою країною. 

Тому журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, хто може стати наступним президентом США та що це може змінити для України. 

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Перемога Гарріс

Одесити, як і багато інших українців, ще на початку передвиборчих перегонів віддали свої симпатії тому чи іншому кандидату. Варто сказати, що безумовного фаворита серед містян немає, проте частина все ж підтримує саме обрання Камали Гарріс. Так, Аліна наголошує на тому, що її родичі, які проживають у США, розповіли, що їхній країні необхідна жінка-президент. Тому вона також підтримує кандидатуру пані Гарріс. 

"Гарріс виграє, я думаю. Мої родичі живуть у Штатах і вони будуть голосувати за Камалу Гарріс. І я так вважаю, що вона виконає для нас все, що пообіцяв Байден — зброю та допомогу", — каже Аліна. 

Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Думку жінки підтримує також й інша одеситка. Ольга віддає перевагу кандидатурі саме Камали, бо вона жінка. А, на думку Ольги, саме вона зможе надавати більше підтримки Україні. 

"Я б хотіла, щоб виграла Камала. Так буде краще і для Америки, і для нас. Така в мене інтуїція. Вона жінка і це якось ближче. До того ж Трамп мені не подобається", — додає Ольга.

Водночас Грета наголошує на тому, що зараз зарано українцям робити якісь висновки від вибору кандидата. Адже багато рішень щодо нашої країни могли бути ухвалені давно. Тож за перемогу Трампа або Гарріс потрібно буде говорити набагато пізніше. 

"Я не знаю, час покаже. Хто б не виграв, для нас це буде майже не відчутно. Щодо допомоги, я думаю, там вже ухвалили якісь рішення", — підкреслює Грета. 

Одеситки Ольга та Грета. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситки Ольга та Грета. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Перемога Трампа 

Варто зазначити, що частина одеситів також більш прихильні до кандидата від республіканців Дональда Трампа. Зокрема, Юрій надає перевагу саме йому, бо сподівається, що зі зміною вектора у самих Штатах, щось зміниться і в Україні. Можливо, навіть закінчиться війна. 

"Я думаю, буде Трамп. Він мені подобається. І після його перемоги скоріше буде мир", — зазначає Юрій. 

Одесит Юрій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Юрій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Зі свого боку Марія ще повністю не визначилася, який кандидат для України зробить більше користі. Проте все ж дівчина думає, що покращить ситуацію Трамп, бо їй до душі його плани. 

"Я взагалі намагаюся новини не читати. Але, скоріш за все, Трамп виграє. Чи змінить його перемога щось для нас? Не знаю. Можу тільки сподіватися та вірити", — підсумовує Марія. 

Одеситка Марія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Марія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Загалом зарано робити якісь прогнози, адже попереду у США ще майже цілий день триватимуть вибори майбутнього президента і результати можуть змінюватися щогодинно. Тож нам залишається лише спостерігати та чекати будь-яких змін. 

Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки. 

Одеса українці США опитування вибори у США 2024 Новини Одеси

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