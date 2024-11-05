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Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

5 ноября 2024 17:33
Рвачова Анастасия - редактор
Выборы в США 2024: кто победит по мнению одесситов
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Рвачова Анастасия - редактор

Уже сегодня в Соединенных Штатах Америки проходят президентские выборы. Уже подсчитаны первые результаты и оба кандидата на самый главный пост страны идут почти на равных. Украина тщательно следит за этой гонкой, ведь победа любого из кандидатов может сильно изменить отношения между США и нашей страной.

Поэтому журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, кто может стать следующим президентом США и что это может изменить для Украины.

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Победа Харрис

Одесситы, как и многие другие украинцы, еще в начале предвыборной гонки отдали свои симпатии тому или иному кандидату. Следует сказать, что безусловного фаворита среди горожан нет, однако часть все же поддерживает именно избрание Камалы Харрис. Так, Алина отмечает то, что ее родственники, проживающие в США, рассказали, что их стране необходима женщина-президент. Поэтому она также поддерживает кандидатуру госпожи Харрис.

"Харрис выиграет, я думаю. Мои родственники живут в Штатах и они будут голосовать за Камалу Харрис. И я так считаю, что она выполнит для нас все, что пообещал Байден — оружие и помощь", — говорит Алина.

Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Мнение женщины поддерживает также и другая одесситка. Ольга предпочитает кандидатуру именно Камалы, потому что она женщина. А, по мнению Ольги, именно она сможет оказывать больше поддержки Украине.

"Я бы хотела, чтобы выиграла Камала. Так будет лучше и для Америки, и для нас. Такая у меня интуиция. Она женщина и это как-то поближе. К тому же Трамп мне не нравится", — добавляет Ольга.

В то же время Грета отмечает то, что сейчас рано украинцам делать какие-то выводы от выбора кандидата. Ведь многие решения по нашей стране могли быть приняты давно. Так что за победу Трампа или Харрис нужно будет говорить гораздо позже.

"Я не знаю, время покажет. Кто бы ни выиграл, для нас это будет почти не ощутимо. Что касается помощи, я думаю, там уже приняли какие-то решения", — подчеркивает Грета.

Одесситки Ольга и Грета. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситки Ольга и Грета. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Победа Трампа

Следует отметить, что часть одесситов также более благосклонны к кандидату от республиканцев Дональду Трампу. В частности, Юрий предпочитает именно его, потому что надеется, что с изменением вектора в самих Штатах что-то изменится и в Украине. Может быть, даже закончится война.

"Я думаю, будет Трамп. Он мне нравится. И после его победы скорее будет мир", — отмечает Юрий.

Одессит Юрий. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одессит Юрий. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Со своей стороны Мария еще полностью не определилась, какой кандидат для Украины принесет больше пользы. Однако все же девушка думает, что улучшит ситуацию Трамп, потому что ей по душе его планы.

"Я вообще пытаюсь новости не читать. Но, скорее всего, Трамп выиграет. Изменит ли его победа что-то для нас? Не знаю. Могу только надеяться и верить", — заключает Мария.

Одесситка Мария. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Мария. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В общем, рано делать какие-то прогнозы, ведь впереди в США еще почти целый день будут продолжаться выборы будущего президента и результаты могут меняться ежечасно. Поэтому нам остается только наблюдать и ждать каких-либо изменений.

Напомним, несмотря на то, что выборы в США уже сегодня, победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.

Кроме того, мы писали, что Камала Харрис и Дональд Трамп сравнялись за два дня до выборов. Опросы свидетельствуют, что они оба имеют по 49% поддержки.

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