Газ буде не у всіх — кому з одеситів відключать на добу газопостачання

Газова плита у квартирі. Фото: Freepik

Від сьогодні, 22 квітня, і до завтрашнього вечора у деяких жителів Одеси не буде газу через проведення ремонтних робіт. Повернути газопостачання обіцяють до 18:30 23 квітня, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де не буде газопостачання

Балтська дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;

пров. Меблевий (пров. 8 Березня) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Куди звертатись

У разі відключення газопостачання або для того, аби надати показники лічильників, можна звернутись на офіційний сайт АТ "Одесгаз" або у чат-боти Viber та Telegram.

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