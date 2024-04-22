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Газ буде не у всіх — кому з одеситів відключать на добу газопостачання

22 квітня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Газ буде не у всіх — кому з одеситів відключать на добу газопостачання
Газова плита у квартирі. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від сьогодні, 22 квітня, і до завтрашнього вечора у деяких жителів Одеси не буде газу через проведення ремонтних робіт. Повернути газопостачання обіцяють до 18:30 23 квітня, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де не буде газопостачання

  • Балтська дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;
  • пров. Меблевий  (пров. 8 Березня) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Куди звертатись 

У разі відключення газопостачання або для того, аби надати показники лічильників, можна звернутись на офіційний сайт АТ "Одесгаз" або у чат-боти Viber та Telegram.

Більше про комунальні послуги

Раніше ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали категорію споживачів, якій в обов'язковому порядку необхідно переоформити документи на газопостачання. Це потрібно, щоб не виникло плутанини з рахунками.

Також ми писали, що у квітні 2024 року українці отримають оновлені платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, скільки заплатять споживачі за електричну енергію за перший місяць весни.

комунальні послуги
Одеса
Нафтогаз
газопровід
газопостачання
Одеська ОДА
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