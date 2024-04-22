Газ будет не у всех — кому из одесситов отключат на сутки газоснабжение

Газовая плита в квартире. Фото: Freepik

С сегодняшнего дня, 22 апреля, и до завтрашнего вечера у некоторых жителей Одессы не будет газа из-за проведения ремонтных работ. Вернуть газоснабжение обещают до 18:30 23 апреля, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где не будет газоснабжения

Балтская дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;

пер. Мебельный (пер. 8 марта) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Куда обращаться

В случае отключения газоснабжения или для предоставления показателей счетчиков можно обратиться на официальный сайт АО "Одесгаз" или в чат-боты Viber и Telegram.

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