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Газ будет не у всех — кому из одесситов отключат на сутки газоснабжение

22 апреля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Газ будет не у всех — кому из одесситов отключат на сутки газоснабжение
Газовая плита в квартире. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С сегодняшнего дня, 22 апреля, и до завтрашнего вечера у некоторых жителей Одессы не будет газа из-за проведения ремонтных работ. Вернуть газоснабжение обещают до 18:30 23 апреля, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где не будет газоснабжения

  • Балтская дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;
  • пер. Мебельный (пер. 8 марта) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Куда обращаться

В случае отключения газоснабжения или для предоставления показателей счетчиков можно обратиться на официальный сайт АО "Одесгаз" или в чат-боты Viber и Telegram.

Больше о коммунальных услугах

Ранее мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали категорию потребителей, которой в обязательном порядке необходимо переоформить документы на газоснабжение. Это нужно, чтобы не возникло путаницы со счетами.

Также мы писали, что в апреле 2024 украинцы получат обновленные платежки за жилищно-коммунальные услуги. Известно сколько заплатят потребители за электрическую энергию за первый месяц весны.

коммунальные услуги
Одесса
Нафтогаз
газопровод
газоснабжение
Одесская ОГА
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