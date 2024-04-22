Газ будет не у всех — кому из одесситов отключат на сутки газоснабжение
С сегодняшнего дня, 22 апреля, и до завтрашнего вечера у некоторых жителей Одессы не будет газа из-за проведения ремонтных работ. Вернуть газоснабжение обещают до 18:30 23 апреля, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.
Где не будет газоснабжения
- Балтская дорога, 60, 62, 66, 71, 71a, 75, 75a, 76, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 106;
- пер. Мебельный (пер. 8 марта) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Куда обращаться
В случае отключения газоснабжения или для предоставления показателей счетчиков можно обратиться на официальный сайт АО "Одесгаз" или в чат-боты Viber и Telegram.
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