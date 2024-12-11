Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Газ дорожчає — до чого готуватися одеситам arrow

Газ дорожчає — до чого готуватися одеситам

11 грудня 2024 16:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Коли чекати на подорожчання газу в Одесі
Лічильник газу. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Восени фактична ціна продажу газу в Україні зросла майже на 4%. Наразі вона складає 14,8 тис. грн за один кубометр без ПДВ. Про підвищення тарифів для населення поки не йдеться, але такий варіант теж не можна виключати.

Про подорожчання газу свідчать дані Міністерства економіки України

Читайте також:

Що з тарифами

В Україні наразі діє мораторій на підвищення ціни на газ для населення. Користувачі державної компанії "Нафтогаз України" сплачують за паливо за тарифом 7,96 грн за кубометр (з урахуванням ПДВ). Окремо встановлено ціну за розподіл газу. Вона становить 1,3 грн за кубометр з ПДВ. 

Водночас український уряд допускає можливість поступового підвищення тарифів на комуналку під час війни. Наприклад, у листі до МВФ йдеться про те, що ціни можуть підвищити, які тільки це дозволять умови.

Нагадаємо, Україні фіксують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги за рік. Також ми писали, що з 1 січня плату за доставку природного газу перерахують. Попри те, що тариф не зміниться, суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги будуть різні для регіонів.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Одеса газ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:36 Для одеситів Європа стала ближчою — SkyUp літатиме з Кишинева

17:35 Батько-одинак — чи випустять за кордон

17:33 Німеччина внесла 360 млн євро на підтримку енергетики України

17:14 Медичне партнерство — Зеленська розповіла про успіхи проєкту

17:14 Песимізм чи оптимізм — що дарує більше емоційної вигоди

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

16:53 Маму одеського посадовця залишили без Мерседеса — подробиці

16:51 Удар по Запоріжжю — вже дев'ятеро людей загинули через атаку РФ

16:50 Контроль за ФОП посилюється — які операції перевірятимуть банки

16:37 Трамп повідомив, коли вирішить долю війни Росії проти України

17:36 Для одеситів Європа стала ближчою — SkyUp літатиме з Кишинева

17:35 Батько-одинак — чи випустять за кордон

17:33 Німеччина внесла 360 млн євро на підтримку енергетики України

17:14 Медичне партнерство — Зеленська розповіла про успіхи проєкту

17:14 Песимізм чи оптимізм — що дарує більше емоційної вигоди

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

16:53 Маму одеського посадовця залишили без Мерседеса — подробиці

16:51 Удар по Запоріжжю — вже дев'ятеро людей загинули через атаку РФ

16:50 Контроль за ФОП посилюється — які операції перевірятимуть банки

16:37 Трамп повідомив, коли вирішить долю війни Росії проти України

16:31 Показник виконання договорів на УЕБ має перевищити 90%

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Text

09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Text

08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Text

08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев пояснив, коли скасують 5% військового збору

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника