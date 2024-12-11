Коли чекати на подорожчання газу в Одесі

Лічильник газу. Фото: Новини.LIVE

Восени фактична ціна продажу газу в Україні зросла майже на 4%. Наразі вона складає 14,8 тис. грн за один кубометр без ПДВ. Про підвищення тарифів для населення поки не йдеться, але такий варіант теж не можна виключати.

Про подорожчання газу свідчать дані Міністерства економіки України.

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Що з тарифами

В Україні наразі діє мораторій на підвищення ціни на газ для населення. Користувачі державної компанії "Нафтогаз України" сплачують за паливо за тарифом 7,96 грн за кубометр (з урахуванням ПДВ). Окремо встановлено ціну за розподіл газу. Вона становить 1,3 грн за кубометр з ПДВ.

Водночас український уряд допускає можливість поступового підвищення тарифів на комуналку під час війни. Наприклад, у листі до МВФ йдеться про те, що ціни можуть підвищити, які тільки це дозволять умови.

Нагадаємо, Україні фіксують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги за рік. Також ми писали, що з 1 січня плату за доставку природного газу перерахують. Попри те, що тариф не зміниться, суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги будуть різні для регіонів.