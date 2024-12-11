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Газ дорожает — к чему готовиться одесситам

11 декабря 2024 16:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Когда ждать подорожания газа в Одессе
Счетчик газа. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Осенью фактическая цена продажи газа в Украине выросла почти на 4%. В настоящее время она составляет 14,8 тыс. грн за кубометр без НДС. О повышении тарифов для населения пока речь не идет, но такой вариант тоже нельзя исключать.

О подорожании газа свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

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Что с тарифами

В Украине действует мораторий на повышение цены на газ для населения. Пользователи государственной компании "Нефтегаз Украины" платят за топливо по тарифу 7,96 грн за кубометр (с учетом НДС). Отдельно установлена цена за распределение газа. Она составляет 1,3 грн за кубометр по НДС.

В то же время, украинское правительство допускает возможность постепенного повышения тарифов на коммуналку во время войны. Например, в письме МВФ говорится, что цены могут повысить, какие только это позволят условия.

Напомним, Украина фиксирует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги за год. Также мы писали, что с 1 января оплату за доставку природного газа пересчитают. Несмотря на то, что тариф не изменится, суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги будут разными для регионов.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Одесса газ

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