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Головна Одеса Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

Можливе подорожчання комуналки — що думають про це одесити

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 19:44
Ціни на газ і світло зростуть — реакція одеситів
Люди на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

Нацбанк попереджає українців, що у 2026 році в країні очікується нове зростання тарифів на комунальні послуги — зокрема, на газ та електроенергію. Вартість енергоносіїв буде частиною поступового наближення внутрішніх цін до ринкових, з урахуванням домовленостей із міжнародними партнерами. Це, за оцінками регулятора, стане одним із факторів інфляційного тиску в наступному році. НБУ підкреслює, що підняття тарифів є вимушеним кроком для збереження фінансової стабільності країни.  

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, який зараз відсоток їхнього доходу йде на комуналку, і чи готові вони до подальшого здорожчання.

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Ціни на комуналку 

Уже зараз більшість українців відчувають зростання цін буквально в кожній сфері життя — продукти, оренда житла, медицина. Особливо болісно сприймаються новини про подорожчання світла й газу — адже це ті ресурси, на яких складно зекономити без шкоди для комфорту або здоров’я. Люди звертають увагу на витрати, пов’язані із сезонною активністю електроприладів, як-от кондиціонерів. Це означає, що будь-яке нове підвищення тарифів влітку чи взимку одразу буде відчутне. Люди намагаються адаптуватися, але мають чітке уявлення про свою межу витрат. І хоча сума наразі є прийнятною, ризик виходу за межі "комфортного бюджету" — реальний.

"Я, наприклад, з першого числа оплачувала, у мене комунальні були майже півтори тисячі гривень. Але це з рахуванням того, що кондиціонер і електрика. То це доволі прийнятна сума", — поділилася Анна.

Одеситка Анна про комунальні тарифи
Одеситка Анна про комунальні тарифи. Фото: Новини.LIVE

Люди намагаються адаптуватися, але мають чітке уявлення про свою межу витрат. Дехто порівнює  вартість проживання у різних містах, і це відкриває інше важливе питання — нерівність у вартості комуналки по регіонах. Одеса, зокрема у новобудовах, може бути більш енергоефективною, що автоматично знижує витрати. А от у старих багатоповерхівках  комунальні рахунки часто зростають не через тарифи, а через втрати й неефективність будинку. Усе це підживлює відчуття несправедливості — коли одні платять менше, хоча живуть у більш комфортних умовах.

"Ми живемо в Кадорі, і нам приходить одна платіжка за все, тому не можу сказати окремо за електрику чи газ. Ми взагалі раніше проживали в Миколаєві, і там у нас були вищі комунальні платежі, це була звичайна стара багатоповерхівка. Проте тут ми живемо, в такому, можна навіть сказати, більш елітному місті й платимо менше", — розповідає Лариса.

Місцева мешканка Лариса порівнює вартість комуналки
Місцева мешканка Лариса порівнює вартість комуналки. Фото: Новини.LIVE

Рахунки за світло та газ

Багато українців платять рахунки, як є, без глибокого аналізу, бо втомлені від постійної нестабільності. Але водночас у голосі людей відчувається напруга — навіть не рахуючи точно, інтуїтивно розумієш, що межа близька. Для багатьох українських родин уже нині важко планувати бюджет навіть на місяць уперед. Умови, в яких кожне подорожчання здається "останньою краплею", провокують втрату довіри до тарифної політики держави. А ще — посилюють загальне відчуття фінансової безпорадності.

"Якщо світло здорожчає — куди ще більше? Ми не готові до підвищення, бо це вже стеля. Ми кажемо: куди ще більше?  А вони все одно підіймають", — реагує Олена.

Одеситка Олена про підвищення цін на електроенергію
Одеситка Олена про підвищення цін на електроенергію. Фото: Новини.LIVE 

Дехто вже змирився з тим, що в людей немає реального впливу на тарифну політику. І хоча всі бачать витрати, визнаючи їх високими, але водночас не хочуть, щось змінювати, особливо якість життя. Це типовий погляд міського жителя: комфорт важливіший за економію, а "викрутитися" — краще, ніж "вимикати світло".

"Третина, мабуть, у нас з чоловіком йде на комунальні послуги. Звичайно підвищення не хотілося б, але нас ніхто не запитає, тому будуть підвищувати — будемо платити. Думаю, що економити не будемо, бо все одно потрібно жити, користуватися всіма благами. Можливо, хотілося б зекономити саме на комуналці, але навряд чи. Менше світла використовувати якось не вийде", — розмірковує Оля.

Одеситка Ольга про економію
Одеситка Ольга про економію. Фото: Новини.LIVE

Підвищення тарифів 

Люди вірять, що впораються, але це вже не впевненість, а радше інерція. І поки влада планує підіймати тарифи, українці готуються просто "вижити".

"Не готові, але що зробиш? Як тут зекономиш? Потрібно жити, а там вже будемо якось викручуватися. Може, будемо менше їсти, я не знаю", — каже Володимир.

Місцевий житель Володимир про зростання цін
Місцевий житель Володимир про зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Попередження НБУ про ймовірне підвищення тарифів у 2026 році вже сьогодні викликає тривогу в українців. Більшість з них зізнаються: до ще більшого зростання комуналки морально не готові. Хтось намагається економити, хтось ще не усвідомив масштабів можливих змін, а дехто вже зараз задумується, як виживати. На цьому тлі все гостріше постає питання про необхідність державної підтримки найвразливіших верств населення. Адже для багатьох українців комунальні витрати — це вже не просто про комфорт, а про можливість зберегти елементарне: тепло, світло і гідне життя.

Раніше ми писали, про те як підвищення комунальних послуг торкнеться Українців. А також, про те чи зміниться вартість оплати комунальних для Одеситів у серпні. 

ціни на газ комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси люди
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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