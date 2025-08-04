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Главная Одесса Возможное подорожание коммуналки — что думают об этом одесситы

Возможное подорожание коммуналки — что думают об этом одесситы

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:44
Цены на газ и свет вырастут - реакция одесситов
Люди на улице Одессы. Фото: Новости.LIVE

Нацбанк предупреждает украинцев, что в 2026 году в стране ожидается новый рост тарифов на коммунальные услуги — в частности, на газ и электроэнергию. Стоимость энергоносителей будет частью постепенного приближения внутренних цен к рыночным, с учетом договоренностей с международными партнерами. Это, по оценкам регулятора, станет одним из факторов инфляционного давления в следующем году. НБУ подчеркивает, что поднятие тарифов является вынужденным шагом для сохранения финансовой стабильности страны.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, какой сейчас процент их дохода идет на коммуналку, и готовы ли они к дальнейшему подорожанию.

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Цены на коммуналку

Уже сейчас большинство украинцев ощущают рост цен буквально в каждой сфере жизни — продукты, аренда жилья, медицина. Особенно болезненно воспринимаются новости о подорожании света и газа — ведь это те ресурсы, на которых сложно сэкономить без ущерба для комфорта или здоровья. Люди обращают внимание на расходы, связанные с сезонной активностью электроприборов, например, кондиционеров. Это означает, что любое новое повышение тарифов летом или зимой сразу будет ощутимо. Люди пытаются адаптироваться, но имеют четкое представление о своей границе расходов. И хотя сумма пока является приемлемой, риск выхода за пределы "комфортного бюджета" — реальный.

"Я, например, с первого числа оплачивала, у меня коммунальные были почти полторы тысячи гривен. Но это с учетом того, что кондиционер и электричество. То это довольно приемлемая сумма", — поделилась Анна.

Одеситка Анна про комунальні тарифи
Одесситка Анна о коммунальных тарифах.  Фото: Новини.LIVE

Люди пытаются адаптироваться, но имеют четкое представление о своей границе расходов. Некоторые сравнивают стоимость проживания в разных городах, и это открывает другой важный вопрос - неравенство в стоимости коммуналки по регионам. Одесса, в частности в новостройках, может быть более энергоэффективной, что автоматически снижает расходы. А вот в старых многоэтажках коммунальные счета часто растут не из-за тарифов, а из-за потерь и неэффективности дома. Все это подпитывает ощущение несправедливости — когда одни платят меньше, хотя живут в более комфортных условиях.

"Мы живем в Кадоре, и нам приходит одна платежка за все, поэтому не могу сказать отдельно за электричество или газ. Мы вообще раньше проживали в Николаеве, и там у нас были выше коммунальные платежи, это была обычная старая многоэтажка. Однако здесь мы живем, в таком, можно даже сказать, более элитном городе и платим меньше", — рассказывает Лариса.

Місцева мешканка Лариса порівнює вартість комуналки
Местная жительница Лариса сравнивает стоимость коммуналки.  Фото: Новини.LIVE

Счета за свет и газ

Многие украинцы платят счета, как есть, без глубокого анализа, потому что устали от постоянной нестабильности. Но в то же время в голосе людей чувствуется напряжение — даже не считая точно, интуитивно понимаешь, что предел близок. Для многих украинских семей уже сейчас трудно планировать бюджет даже на месяц вперед. Условия, в которых каждое подорожание кажется "последней каплей", провоцируют потерю доверия к тарифной политике государства. А еще — усиливают общее ощущение финансовой беспомощности.

"Если свет подорожает  куда еще больше? Мы не готовы к повышению, потому что это уже потолок. Мы говорим: куда еще больше? А они все равно поднимают", — реагирует Елена.

Одеситка Олена про підвищення цін на електроенергію
Одесситка Елена о повышении цен на электроэнергию.  Фото: Новини.LIVE

Некоторые уже смирились с тем, что у людей нет реального влияния на тарифную политику. И хотя все видит расходы, признавая их высокими, но в то же время не хочется, что-то менять особенно качество жизни. Это типичный взгляд городского жителя: комфорт важнее экономии, а "выкрутиться" - лучше, чем "выключать свет".

"Треть, пожалуй, у нас с мужем уходит, на коммунальные услуги. Конечно, повышения не хотелось бы, но нас никто не спросит, поэтому будут повышать  будем платить. Думаю, что экономить не будем, потому что все равно нужно жить, пользоваться всеми благами. Возможно, хотелось бы сэкономить именно на коммуналке, но вряд ли. Меньше света использовать как-то не получится", — рассуждает Оля.

Одеситка Ольга про економію
Одесситка Ольга об экономии.  Фото: Новини.LIVE

Повышение тарифов

Люди верят, что справятся, но это уже не уверенность, а скорее инерция. И пока власть планирует поднимать тарифы, украинцы готовятся просто "выжить".

"Не готовы, но что сделаешь? Как здесь сэкономишь? Нужно жить, а там уже будем как-то выкручиваться. Может, будем меньше есть, я не знаю", — говорит Владимир.

Місцевий житель Володимир про зростання цін
Местный житель Владимир о росте цен.  Фото: Новини.LIVE

Предупреждение НБУ о вероятном повышении тарифов в 2026 году уже сегодня вызывает тревогу у украинцев. Большинство из них признаются: к еще большему росту коммуналки морально не готовы. Кто-то пытается экономить, кто-то еще не осознал масштабов возможных изменений, а некоторые уже сейчас задумываются, как выживать. На этом фоне все острее встает вопрос о необходимости государственной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Ведь для многих украинцев коммунальные расходы — это уже не просто о комфорте, а о возможности сохранить элементарное: тепло, свет и достойную жизнь.

Ранее мы писали, о том как повышение коммунальных услуг коснется украинцев. А также, о том изменится ли стоимость оплаты коммунальных для одесситов в августе.

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Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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