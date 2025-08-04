Цены на газ и свет вырастут - реакция одесситов

Люди на улице Одессы. Фото: Новости.LIVE

Нацбанк предупреждает украинцев, что в 2026 году в стране ожидается новый рост тарифов на коммунальные услуги — в частности, на газ и электроэнергию. Стоимость энергоносителей будет частью постепенного приближения внутренних цен к рыночным, с учетом договоренностей с международными партнерами. Это, по оценкам регулятора, станет одним из факторов инфляционного давления в следующем году. НБУ подчеркивает, что поднятие тарифов является вынужденным шагом для сохранения финансовой стабильности страны.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, какой сейчас процент их дохода идет на коммуналку, и готовы ли они к дальнейшему подорожанию.

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Цены на коммуналку

Уже сейчас большинство украинцев ощущают рост цен буквально в каждой сфере жизни — продукты, аренда жилья, медицина. Особенно болезненно воспринимаются новости о подорожании света и газа — ведь это те ресурсы, на которых сложно сэкономить без ущерба для комфорта или здоровья. Люди обращают внимание на расходы, связанные с сезонной активностью электроприборов, например, кондиционеров. Это означает, что любое новое повышение тарифов летом или зимой сразу будет ощутимо. Люди пытаются адаптироваться, но имеют четкое представление о своей границе расходов. И хотя сумма пока является приемлемой, риск выхода за пределы "комфортного бюджета" — реальный.

"Я, например, с первого числа оплачивала, у меня коммунальные были почти полторы тысячи гривен. Но это с учетом того, что кондиционер и электричество. То это довольно приемлемая сумма", — поделилась Анна.

Одесситка Анна о коммунальных тарифах. Фото: Новини.LIVE

Люди пытаются адаптироваться, но имеют четкое представление о своей границе расходов. Некоторые сравнивают стоимость проживания в разных городах, и это открывает другой важный вопрос - неравенство в стоимости коммуналки по регионам. Одесса, в частности в новостройках, может быть более энергоэффективной, что автоматически снижает расходы. А вот в старых многоэтажках коммунальные счета часто растут не из-за тарифов, а из-за потерь и неэффективности дома. Все это подпитывает ощущение несправедливости — когда одни платят меньше, хотя живут в более комфортных условиях.

"Мы живем в Кадоре, и нам приходит одна платежка за все, поэтому не могу сказать отдельно за электричество или газ. Мы вообще раньше проживали в Николаеве, и там у нас были выше коммунальные платежи, это была обычная старая многоэтажка. Однако здесь мы живем, в таком, можно даже сказать, более элитном городе и платим меньше", — рассказывает Лариса.

Местная жительница Лариса сравнивает стоимость коммуналки. Фото: Новини.LIVE

Счета за свет и газ

Многие украинцы платят счета, как есть, без глубокого анализа, потому что устали от постоянной нестабильности. Но в то же время в голосе людей чувствуется напряжение — даже не считая точно, интуитивно понимаешь, что предел близок. Для многих украинских семей уже сейчас трудно планировать бюджет даже на месяц вперед. Условия, в которых каждое подорожание кажется "последней каплей", провоцируют потерю доверия к тарифной политике государства. А еще — усиливают общее ощущение финансовой беспомощности.

"Если свет подорожает — куда еще больше? Мы не готовы к повышению, потому что это уже потолок. Мы говорим: куда еще больше? А они все равно поднимают", — реагирует Елена.

Одесситка Елена о повышении цен на электроэнергию. Фото: Новини.LIVE

Некоторые уже смирились с тем, что у людей нет реального влияния на тарифную политику. И хотя все видит расходы, признавая их высокими, но в то же время не хочется, что-то менять особенно качество жизни. Это типичный взгляд городского жителя: комфорт важнее экономии, а "выкрутиться" - лучше, чем "выключать свет".

"Треть, пожалуй, у нас с мужем уходит, на коммунальные услуги. Конечно, повышения не хотелось бы, но нас никто не спросит, поэтому будут повышать — будем платить. Думаю, что экономить не будем, потому что все равно нужно жить, пользоваться всеми благами. Возможно, хотелось бы сэкономить именно на коммуналке, но вряд ли. Меньше света использовать как-то не получится", — рассуждает Оля.

Одесситка Ольга об экономии. Фото: Новини.LIVE

Повышение тарифов

Люди верят, что справятся, но это уже не уверенность, а скорее инерция. И пока власть планирует поднимать тарифы, украинцы готовятся просто "выжить".

"Не готовы, но что сделаешь? Как здесь сэкономишь? Нужно жить, а там уже будем как-то выкручиваться. Может, будем меньше есть, я не знаю", — говорит Владимир.

Местный житель Владимир о росте цен. Фото: Новини.LIVE

Предупреждение НБУ о вероятном повышении тарифов в 2026 году уже сегодня вызывает тревогу у украинцев. Большинство из них признаются: к еще большему росту коммуналки морально не готовы. Кто-то пытается экономить, кто-то еще не осознал масштабов возможных изменений, а некоторые уже сейчас задумываются, как выживать. На этом фоне все острее встает вопрос о необходимости государственной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Ведь для многих украинцев коммунальные расходы — это уже не просто о комфорте, а о возможности сохранить элементарное: тепло, свет и достойную жизнь.

Ранее мы писали, о том как повышение коммунальных услуг коснется украинцев. А также, о том изменится ли стоимость оплаты коммунальных для одесситов в августе.