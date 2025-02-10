Тираспіль відмовився від траншу з ЄС - подробиці

Біля кордону із Придністров'ям. Фото: newsmaker

Тираспіль відмовився від 60 мільйонів євро від ЄС, які їм запропонували задля подолання газової кризи через невигідні умови. Проте прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що саме Росія не дозволяє регіону прийняти запропоновану допомогу.

Про це пише видання NewsMaker.

Читайте також:

Причини відмови

У самопроголошеній ПМР відмовились від допомоги Євросоюзу через одну з умов надання грошей, а точніше через вимогу поступово підвищити тарифи для населення до рівня ринкових. Проте, незважаючи на це, Молдова все одно продовжить постачати газ для Придністров’я. Транспортувати блакитне паливо буде угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає за це гроші від дубайської JNX General Trading.

"Основна умова, від якої відмовився Тираспіль, — поступове підвищення споживчих тарифів. Внаслідок цього вони не зможуть отримати європейську допомогу. Це означає, що жителі Придністров'я продовжать жити у стані непередбачуваності та турбуватися про постачання газу" — каже Дорін Речан.

Умови Кишинева

ПМР має сплатити за постачання газу 100 мільйонів євро, 30 з яких вже надала Кишиневу. Додамо, влада Молдови дозволила цей транзит, оскільки Тираспіль погодився зробити низку дій, щоб продемонструвати відкритість. А саме: звільнити політв'язнів, вирішити питання з ліцеєм у Рибниці, зберегти в мережі молдавське громадське телебачення та прибрати контрольно-пропускні пункти, встановлені у 2022 році (33 КПП, з яких 11 досі діють). З 1 по 10 лютого до невизнаної республіки надійшло 26 мільйонів 275 тисяч кубів газу.

Нагадаю, нещодавно ми писали про ситуацію на в’їзді в Молдову з України. А також про транспортування газу до ПМР.