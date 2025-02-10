Тирасполь отказался от транша из ЕС — подробности

Возле границы с Приднестровьем. Фото: newsmaker

Тирасполь отказался от 60 миллионов евро от ЕС, которые им предложили для преодоления газового кризиса из-за невыгодных условий. Однако премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что именно Россия не позволяет региону принять предложенную помощь.

Об этом пишет издание NewsMaker.

Читайте также:

Причины отказа

В самопровозглашенной ПМР отказались от помощи Евросоюза из-за одного из условий предоставления денег, а точнее из-за требования постепенно повысить тарифы для населения до уровня рыночных. Однако, несмотря на это, Молдова все равно продолжит поставлять газ для Приднестровья. Транспортировать голубое топливо будет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит за это деньги от дубайской JNX General Trading.

"Основное условие, от которого отказался Тирасполь, — постепенное повышение потребительских тарифов. Вследствие этого они не смогут получить европейскую помощь. Это означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии непредсказуемости и беспокоиться о поставках газа", — говорит Дорин Речан.

Условия Кишинева

ПМР должна оплатить поставку газа 100 миллионов евро, 30 из которых республика уже предоставила Кишиневу. Добавим, власти Молдовы позволили этот транзит, поскольку Тирасполь согласился сделать ряд шагов, чтобы продемонстрировать открытость. А именно: освободить политзаключенных, решить вопрос с лицеем в Рыбнице, сохранить в сети молдавское общественное телевидение и убрать контрольно-пропускные пункты, установленные в 2022 году (33 КПП, из которых 11 до сих пор действуют). С 1 по 10 февраля в непризнанную республику поступило 26 миллионов 275 тысяч кубов газа.

Напомню, недавно мы писали о ситуации на въезде в Молдову из Украины. А также о транспортировке газа в ПМР.