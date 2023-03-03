Генератори та укриття: в Одесі облаштували один з дитячих будинків

Генератори та укриття: в Одесі облаштували один із дитячих будинків
Вихованці дитячого дому "Мішпаха" повернулись із Німеччини до Одеси. Це стало можливо завдяки створенню для них безпечних умов.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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За час відсутності дітей єврейською громадою було створено всі умови для безпечного перебування їх у дитячому будинку "Мішпаха". Обладнані укриття, встановлені генератори та пристрої безперебійного живлення.
"Ми робимо все можливе, щоб ваше життя в Одесі було безпечним та комфортним", — зазначив головний рабин Одеси та півдня України Авраам Вольф.
Нагадаємо, до майже 5 тисяч дітей-сиріт на Одещині за 2022 рік додалось ще понад 200 ВПО з окупованих територій. Крім цього, ще понад 600 дітей з центрів соціально активної реабілітації евакуювали у Польщу та Румунію разом з працівниками, які проходять ротацію.
Додамо, що держава створила програму фінансової підтримки неповнолітнім дітям, які постраждали від військової агресії з боку російської федерації.