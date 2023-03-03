Генераторы и укрытия: в Одессе обустроили один из детских домов

Детям устроили праздник

Воспитанники детского дома "Мишпаха" вернулись из Германии в Одессу. Это стало возможным благодаря созданию для них безопасных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

За время отсутствия детей еврейской общиной были созданы все условия для безопасного пребывания в детском доме "Мишпаха". Оборудованы укрытия, установлены генераторы и устройства бесперебойного питания.

"Мы делаем все возможное, чтобы ваша жизнь в Одессе была безопасной и комфортной", — отметил главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф.

Напомним, к почти 5 тысячам детей-сирот в Одесской области за 2022 год добавилось еще более 200 ВПЛ с оккупированных территорий. Кроме того, еще более 600 детей из центров социально активной реабилитации были эвакуированы в Польшу и Румынию вместе с работниками, которые проходят ротацию.

Добавим, что государство создало программу финансовой поддержки несовершеннолетним детям, пострадавшим от военной агрессии со стороны российской федерации.