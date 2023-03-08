"Герою Слава": в Одесі з’явився мурал, присвячений воїну, розстріляному за "Слава Україні"

Два слова стали історичними

В Одесі з’явилося нове графіті з захисником, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні". Мурал намалювали на вулиці Середньофонтанській.

Роботу виконали вуличні художники із команди LBWS.

"Після самі знаєте якого відео, в мене стояв ком у горлі. Тому ми не змогли промовчати. Велика шана нашим захисникам", — написав художник.

Що відомо про Героя

6 березня, у соцмережах та на Youtube з’явилося відео, на якому видно, як після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.

Фракція партії "Слуга народу" пропонує надати військовослужбовцю, звання "Герой України". З цим проханням монокоаліціянти звернуться до глави держави.

Українським військовим, якого розстріляли росіяни, може бути боєць 119 бригади ТрО — Олександр Мацієвський, а не з 30 окремої механізованої бригади.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.