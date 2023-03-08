"Герою Слава": в Одессе появился мурал, посвященный воину, расстрелянному за "Слава Украине"

Два слова стали историческими

В Одессе появилось новое граффити с защитником, расстрелянным россиянами после слов "Слава Украине". Мурал был нарисован на улице Среднефонтанской.

Работу проделали уличные художники из команды LBWS.

"После сами знаете какого видео, у меня стоял ком в горле. Поэтому мы не смогли промолчать. Большое уважение нашим защитникам", — написал художник.

Что известно о Герое

6 марта в соцсетях и на Youtube появилось видео, на котором видно, как после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Фракция партии "Слуга народа" предлагает присвоить военнослужащему звание "Герой Украины". С этой просьбой монокоалицианты обратятся к главе государства.

Украинским военным, расстрелянным россиянами, может быть боец 119 бригады ТрО — Александр Мациевский, а не из 30 отдельной механизированной бригады.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.