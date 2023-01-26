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Герої не вмирають: на Одещині провели в останню путь співробітника Odesa.LIVE та бійця ЗСУ Олександра Клімова

26 січня 2023 17:34
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
На Одещині попрощалися з військовим ЗСУ
Військовий Олександр Клімов загинув під Соледаром
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

У Доброславі провели в останню путь Олександра Клімова. В лавах Збройних сил України чоловік служив з вересня минулого року. Брав участь у боях на Донбасі, де на Соледарському напрямку загинув 17 січня. Йому було 33 роки. 

Попрощатися з військовим та колишнім колегою прийшла і команда Новини.LIVE.

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Похороны

Усміхнений, безвідмовний і завжди на позитиві — таким запам'ятають жителі Доброслава свого односельця Олександра Клімова.

За словами рідних та друзів, Сашко щодня писав лише одне повідомлення "живий". За кілька днів до трагедії звісток від нього не було, це всіх насторожило.

Невдовзі рідним прийшов "похоронний лист", що він загинув, захищаючи Соледар. Подруга бійця, Світлана, каже, що він завжди був за справедливість, тому його рішення піти на фронт прийняли з розумінням.

Похороны

"Він був дуже чуйною та надійною людиною, завжди прийде на допомогу. Людина слова. Ми давно знайомі, жили 11 років по сусідству. Тільки хороше можу сказати. Велика втрата, бо батьки Сашка померли, з рідних лише сестра", —  розповідає Світлана. 

До служби Олександр працював головним водієм на телеканалі Odesa.LIVE.

Колишня директорка телеканалу Ольга Баклаженко згадує, що з перших днів війни він хотів піти на фронт, але його робота тримала. Разом з колективом намагалися повною мірою інформувати громадян, що відбувається зараз у місті.

"Ми перших кілька місяців чекали, що на Одещині висадиться російський десант. Згадую, як Сашко ще тоді говорив мені, що хоче піти в добровольці. Я його не відпустила, бо розуміла, що такі люди як він, які змогли без паніки працювати в Одесі за повного хаосу, необхідні нашому колективу", — каже Ольга.

Похороны

З першого дня війни Олександр Клімов з командою колег займався волонтерством: розвозили гуманітарні пакунки та збирали кошти для одеської ТРО. З рідних у чоловіка залишилася сестра.

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