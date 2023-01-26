На Одещині попрощалися з військовим ЗСУ

Герої не вмирають: на Одещині провели в останню путь співробітника Odesa.LIVE та бійця ЗСУ Олександра Клімова
У Доброславі провели в останню путь Олександра Клімова. В лавах Збройних сил України чоловік служив з вересня минулого року. Брав участь у боях на Донбасі, де на Соледарському напрямку загинув 17 січня. Йому було 33 роки.
Попрощатися з військовим та колишнім колегою прийшла і команда Новини.LIVE.
-
Яке свято відзначають 29 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Туреччини та ОАЕ можуть заборонити доступ до ринку США через недотримання санкцій
-
У США спалахнули протести через вбивсто поліцейськими темношкірого чоловіка
-
Кордон під охоронною: чотирилапий помічник з Одеси виявив наркотики в іноземця
-
Петр Павел став новим президентом Чехії: що це означає для Україн
-
Російське антарктичне судно пришвартувалося у ПАР після протестів, — Reuters
-
Українці можуть отримати 27 тис. грн допомоги від фонду Ukrainely: хто має право
-
Rolls-Royce виготовив надпотужні генератори для українських лікарень
-
Паління шкодить не лише здоров'ю, а й гаманцю: на Одещині найближчим часом зростуть ціни на сигарети
-
РФ тимчасово зупинила видачу біометричних закордонних паспортів: деталі
Усміхнений, безвідмовний і завжди на позитиві — таким запам'ятають жителі Доброслава свого односельця Олександра Клімова.
За словами рідних та друзів, Сашко щодня писав лише одне повідомлення "живий". За кілька днів до трагедії звісток від нього не було, це всіх насторожило.
Невдовзі рідним прийшов "похоронний лист", що він загинув, захищаючи Соледар. Подруга бійця, Світлана, каже, що він завжди був за справедливість, тому його рішення піти на фронт прийняли з розумінням.
"Він був дуже чуйною та надійною людиною, завжди прийде на допомогу. Людина слова. Ми давно знайомі, жили 11 років по сусідству. Тільки хороше можу сказати. Велика втрата, бо батьки Сашка померли, з рідних лише сестра", — розповідає Світлана.
До служби Олександр працював головним водієм на телеканалі Odesa.LIVE.
Колишня директорка телеканалу Ольга Баклаженко згадує, що з перших днів війни він хотів піти на фронт, але його робота тримала. Разом з колективом намагалися повною мірою інформувати громадян, що відбувається зараз у місті.
"Ми перших кілька місяців чекали, що на Одещині висадиться російський десант. Згадую, як Сашко ще тоді говорив мені, що хоче піти в добровольці. Я його не відпустила, бо розуміла, що такі люди як він, які змогли без паніки працювати в Одесі за повного хаосу, необхідні нашому колективу", — каже Ольга.
З першого дня війни Олександр Клімов з командою колег займався волонтерством: розвозили гуманітарні пакунки та збирали кошти для одеської ТРО. З рідних у чоловіка залишилася сестра.