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Герои не умирают: в Одесской области провели в последний путь сотрудника Odesa.LIVE и бойца ВСУ Александра Климова

26 января 2023 17:34
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одесской области простились с военным ВСУ
Военный Александр Климов погиб под Соледаром
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В Доброславе провели в последний путь Александра Климова. В рядах Вооруженных сил Украины он служил с сентября прошлого года. Участвовал в боях на Донбассе, где на Соледарском направлении погиб 17 января. Ему было 33 года.

Проститься с военным и бывшим коллегой пришла и команда Новини.LIVE.

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Похороны

Улыбающийся, безотказный и всегда на позитиве — таким запомнят жители Доброслава своего односельчанина Александра Климова.

По словам родных и друзей, Саша каждый день писал только одно сообщение "живой". За несколько дней до трагедии известия от него не было, это всех насторожило.

Вскоре родным пришло "похоронное письмо", в котором было сказано, что он погиб, защищая Соледар. Подруга бойца, Светлана, говорит, Саша всегда был справедливым, поэтому его решение пойти на фронт приняли с пониманием.

Похороны

"Он был очень чутким и надежным человеком, всегда придет на помощь. Человек слова. Мы давно знакомы, жили 11 лет по соседству. Только хорошо могу сказать. Большая потеря, потому что родители Саши умерли, из родных только сестра", — рассказывает Светлана.

До службы Александр работал главным водителем на телеканале Odesa.LIVE.

Бывший директор телеканала Ольга Баклаженко вспоминает, что с первых дней войны он хотел уйти на фронт, но его работа держала. Вместе с коллективом пытались в полной мере информировать граждан, что происходит сейчас в городе.

"Мы первые несколько месяцев ждали, что на Одесчине высадится российский десант. Вспоминаю, как Саша еще тогда говорил мне, что хочет пойти в добровольцы. Я его не отпустила, потому что понимала, что такие люди как он, которые смогли без паники работать в Одессе за полный хаос, необходимый нашему коллективу", — говорит Ольга.

Похороны

С первого дня войны Александр Климов с командой коллег занимался волонтерством: развозили гуманитарные пакеты и собирали средства для одесской ТРО. Из родных у него осталась сестра.

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