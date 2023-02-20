Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять Небесної сотні
Сьогодні, 20 лютого в Україні згадують тих, хто під час Революції гідності поклав своє життя задля вільної проєвропейської України. В Одесі відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на проспекті Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
-
"Аватар: Шлях води" обігнав "Титанік" і став третім найкасовішим фільмом в історії
-
Японія виділить додаткові кошти для відновлення інфраструктури України: деталі
-
Президент Джо Байден залишив столицю України: деталі
-
Скабеєва заявила, нібито Україна спеціально включила повітряну тривогу під час візиту Байдена: подробиці
-
В англійському футболі знайшли ще один спосіб підтримати Україну
-
Чарльз III зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії
-
Зеленський із Байденом вшанували пам'ять загиблих героїв: потужні кадри
-
Перетин кордону 2023: чи можуть чоловіки-студенти виїхати на навчання
-
В Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
-
Венеція зіткнулася з проблемами через сильні відливи та посуху: канали під загрозою
Квіти покладали під звуки військового оркестру. Також присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
"20 лютого ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – людей, які поклали на вівтар нашої Свободи і Гідності найдорожче, що мали, — власні життя! Усі вони залишаться в пам’яті народу назавжди, стануть гордістю й прикладом для майбутніх поколінь, символізуючи щире прагнення українців жити у вільній, демократичній й суверенній державі", — зазначив Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
Він додав, що цей день назавжди увійде в історію України як символ жертовності, патріотизму та героїзму. А також вкотре підтвердить тезу про те, що в найкритичніший та найважчий період нашої історії знайдуться герої, які своєю жертовністю дозволять будувати нам майбутнє.
З нагоди дев'ятих роковин розстрілів на Майдані до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Гарант заявив, що зараз Україна бореться за ті самі цінності, що і дев'ять років тому — за нашу незалежність.