Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять Небесної сотні

Дев’яті роковини розстрілів на Майдані

Сьогодні, 20 лютого в Україні згадують тих, хто під час Революції гідності поклав своє життя задля вільної проєвропейської України. В Одесі відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на проспекті Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

Квіти покладали під звуки військового оркестру. Також присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"20 лютого ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – людей, які поклали на вівтар нашої Свободи і Гідності найдорожче, що мали, — власні життя! Усі вони залишаться в пам’яті народу назавжди, стануть гордістю й прикладом для майбутніх поколінь, символізуючи щире прагнення українців жити у вільній, демократичній й суверенній державі", — зазначив Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Він додав, що цей день назавжди увійде в історію України як символ жертовності, патріотизму та героїзму. А також вкотре підтвердить тезу про те, що в найкритичніший та найважчий період нашої історії знайдуться герої, які своєю жертовністю дозволять будувати нам майбутнє.

З нагоди дев'ятих роковин розстрілів на Майдані до українців звернувся Президент Володимир Зеленський. Гарант заявив, що зараз Україна бореться за ті самі цінності, що і дев'ять років тому — за нашу незалежність.