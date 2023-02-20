Герои не умирают: в Одессе почтили память Небесной сотни
Сегодня, 20 февраля, в Украине вспоминают тех, кто во время Революции достоинства положил свою жизнь ради свободной проевропейской Украины. В Одессе состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни на проспекте Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
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Цветы возлагали под звуки военного оркестра. Также собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
"20 февраля мы чтим память Героев Небесной Сотни — людей, которые положили на алтарь нашей Свободы и Достоинства самое дорогое, что имели, — собственные жизни! Все они останутся в памяти народа навсегда, станут гордостью и примером для будущих поколений, символизируя искреннее стремление украинцев жить в свободном, демократическом и суверенном государстве", — отметил Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Он добавил, что этот день навсегда войдет в историю Украины как символ жертвенности, патриотизма и героизма. А также подтвердит тезис, что в самый критический и тяжелый период нашей истории найдутся герои, которые своей жертвенностью позволят строить нам будущее.
По случаю девятой годовщины расстрелов на Майдане к украинцам обратился Президент Владимир Зеленский. Гарант заявил, что сейчас Украина борется за те же ценности, что и девять лет назад за нашу независимость.