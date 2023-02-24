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Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

24 лютого 2023 11:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі вшанували пам'ять захисників України — Новини.LIVE
В місті пройшла спільна молитва за загиблих бійців
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З першого дня війни тисячі незламних воїнів вступили до лав Збройних сил України. На жаль війні притаманні втрати, однак ті хто поклав своє життя за незалежність та суверенітет назавжди залишаться в нашій пам’яті. 

Кореспонденти Новини.LIVE разом з військовими та рідними воїнів вшанували пам’ять наших героїв.

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Рік щоденних втрат, але й рік стійкості. Рік, за який страх змінився прагненням Перемоги. Рік горя, сліз, але й рік остаточного прозріння, хто насправді брат, друг, а хто підступний ворог.

Помолитися та вшанувати пам’ять загиблих воїнів прийшло чимало людей. Серед них ветеранська спільнота, представники всіх Сил оборони, які дислокуються на півдні України: правоохоронці, національна гвардія, ВМС, а також рідні захисників.  

"Ветеранська спільнота щомісяця вшановує пам’ять загиблих захисників і захисниць російсько-української війни. Сьогодні тим паче в річницю повномасштабного вторгнення  ми хочемо поклонитися, помолитися за наших воїнів. Адже завдячуючи їм ми сьогодні у відносно мирній Одесі. Можемо будувати життя, мріяти, виховувати дітей, навчатись та працювати", — зазначив керівник сектору в одеській області міністерства у правах ветеранів України Микола Сторожук. 

Рік тому, під звуки вибухів перших ракет, життя кожного змінилось. Однак вже зараз за спиною в українців стоїть цілий світ. 

"Ця дата для всіх стала переломною. На жаль ми сплачуємо величезну ціну за те що у свій час не зрозуміли, що необхідно готуватись до відсіку, позбуватись всієї імперської спадщини та жити своїм життям. Ми проходимо свій шлях, нас зараз підтримує весь світ і після перемоги ми будемо жити нормальним життям", — поділився начальник південного міжрегіонального відділу українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцулюк. 

Наразі як ніколи важливо йти до кінця. Адже саме Перемогою ми зможемо дійсно вшанувати пам’ять наших Героїв.

"Одеса тримається та нас не перемогти, нас не поставити на коліна. Ми нація непоборних і з такими людьми як цивільними, так військовими ми обов’язково переможемо", — додав Микола Сторожук. 

Це був рік героїчної звитяги воїнів на передовій і незламних героїв у тилу. Рік, що у кожного з нас забрав частку душі, але рік, що наблизив нашу Перемогу. 

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