В Одессе почтили память защитников Украины — Новини.LIVE

В городе прошла совместная молитва о погибших бойцах

С первого дня войны тысячи несокрушимых воинов вступили в ряды Вооруженных сил Украины. К сожалению, войне присущи потери, однако те, кто положил свою жизнь за независимость и суверенитет, навсегда останутся в нашей памяти.

Корреспонденты Новини.LIVE вместе с военными и родными воинов почтили память наших героев.

Год ежедневных потерь, но год устойчивости. Год, за который страх сменился стремлением к Победе. Год горя, слез, но и год окончательного прозрения, кто действительно брат, друг, а кто коварный враг.

Помолиться и почтить память погибших воинов пришли многие. Среди них ветеранская община, представители всех сил обороны, которые дислоцируются на юге Украины: правоохранители, национальная гвардия, ВМС, а также родные защитников.

"Ветеранское сообщество ежемесячно чтит память погибших защитников и защитниц российско-украинской войны. Сегодня тем более в годовщину полномасштабного вторжения мы хотим поклониться, помолиться за наших воинов. Ведь благодаря им мы сегодня в относительно мирной Одессе. Можем строить жизнь, мечтать детей, учиться и работать", — отметил руководитель сектора в одесской области министерства по правам ветеранов Украины Николай Сторожук.

Год назад, под звуки взрывов первых ракет жизнь каждого изменилась. Однако уже сейчас за спиной у украинцев стоит весь мир.

"Эта дата для всех стала переломной. К сожалению, мы платим огромную цену за то, что одно время не поняли, что необходимо готовиться к отсеку, избавляться от всего имперского наследия и жить своей жизнью. Мы проходим свой путь, нас сейчас поддерживает весь мир и после победы мы будем жить нормальной жизнью", — поделился начальник южного межрегионального отдела украинского института национальной памяти Сергей Гуцулюк.

Пока как никогда важно идти до конца. Ведь именно Победой мы сможем действительно почтить память наших Героев.

"Одесса держится и нас не победить, нас не поставить на колени. Мы нация непокорных и с такими людьми как гражданскими, так и военными мы обязательно победим", — добавил Николай Сторожук.

Это был год героической победы воинов на передовой и несгибаемых героев в тылу. Год, что у каждого из нас забрал часть души, но год, приблизивший нашу Победу.