Головна Одеса Герої повертаються — з полону врятували трьох жителів Одещини

Герої повертаються — з полону врятували трьох жителів Одещини

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 10:28
Обмін полоненими: троє військових з Одещини вдома
Звільнення полонених. Фото: Координаційний штаб

Україна продовжує повертати своїх людей з російського полону. Під час чергового обміну на Батьківщину приїхали військові та цивільні, яких утримували роками. Серед визволених — захисники з півдня Одещини. Для їхніх родин це довгоочікувана і радісна звістка.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на рідних та близьких воїнів.

Читайте також:

Повернення полонених

Під час 71-го обміну полоненими 5 лютого 2026 року в Україну повернулися 157 військових і цивільних. Серед них — троє військовослужбовців із півдня Одеської області. До селища Сарата повернувся Дмитро Шалар. Про це повідомила завідувачка Саратського музею Любов Клим, яка привітала його батьків і всю родину. Дмитрові 23 роки — він наймолодший серед звільнених цього обміну. У полон хлопець потрапив у 19 років під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив його до довічного ув’язнення.

До родини також повертається мешканець селища Соборне Болградського району Володимир Костерін. Про звільнення повідомила його дружина Валерія. Володимир служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти та провів у полоні 1396 днів. Увесь цей час його доля залишалася невідомою.

Ще один визволений захисник — Владислав Латій, який повернувся до Ізмаїла. Про це повідомив місцевий паблік "НГУ 3058 м. Ізмаїл ПОЛОН". Владислав родом із Березівського району, але перед повномасштабним вторгненням жив в Ізмаїлі разом із дружиною. У 2019 році він підписав контракт і служив у військовій частині 3056 Національної гвардії України. Захищав Маріуполь і перебував у полоні з березня 2022 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 157 захисників. Більшість з них була у неволі ще з 2022 року.

Також ми писали, що дружина військовополоненного приїхала на обмін, в надії побачити чоловіка серед звільнених. Вона розповіла Новини.LIVE, що знає про коханого та їхню історію.

