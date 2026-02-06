Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Герои возвращаются — из плена спасли трех жителей Одесской области

Герои возвращаются — из плена спасли трех жителей Одесской области

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:28
Обмен пленными: трое военных из Одесской области дома
Освобождение пленных. Фото: Координационный штаб

Украина продолжает возвращать своих людей из российского плена. Во время очередного обмена на Родину приехали военные и гражданские, которых удерживали годами. Среди освобожденных — защитники с юга Одесской области. Для их семей это долгожданная и радостная весть.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на родных и близких воинов.

Реклама
Читайте также:

Возвращение пленных

Во время 71-го обмена пленными 5 февраля 2026 года в Украину вернулись 157 военных и гражданских. Среди них — трое военнослужащих с юга Одесской области. В поселок Сарата вернулся Дмитрий Шалар. Об этом сообщила заведующая Саратским музеем Любовь Клим, которая поздравила его родителей и всю семью. Дмитрию 23 года — он самый молодой среди освобожденных в этом обмене. В плен парень попал в 19 лет во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил его к пожизненному заключению.

Реклама

К семье также возвращается житель поселка Соборное Болградского района Владимир Костерин. Об освобождении сообщила его жена Валерия. Владимир служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и провел в плену 1396 дней. Все это время его судьба оставалась неизвестной.

Еще один освобожденный защитник — Владислав Латий, который вернулся в Измаил. Об этом сообщил местный паблик "НГУ 3058 г. Измаил ПОЛОН". Владислав родом из Березовского района, но перед полномасштабным вторжением жил в Измаиле вместе с женой. В 2019 году он подписал контракт и служил в воинской части 3056 Национальной гвардии Украины. Защищал Мариуполь и находился в плену с марта 2022 года.

Реклама

Напомним, мы сообщали, что вчера состоялся обмен пленными. В Украину вернули 157 защитников. Большинство из них было в неволе еще с 2022 года.

Также мы писали, что жена военнопленного приехала на обмен, в надежде увидеть мужа среди освобожденных. Она рассказала Новини.LIVE, что знает о любимом и их истории.

Одесса Одесская область пленные Новости Одессы возврат обмен пленными
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации