Обмен пленными: трое военных из Одесской области дома

Освобождение пленных. Фото: Координационный штаб

Украина продолжает возвращать своих людей из российского плена. Во время очередного обмена на Родину приехали военные и гражданские, которых удерживали годами. Среди освобожденных — защитники с юга Одесской области. Для их семей это долгожданная и радостная весть.

Возвращение пленных

Во время 71-го обмена пленными 5 февраля 2026 года в Украину вернулись 157 военных и гражданских. Среди них — трое военнослужащих с юга Одесской области. В поселок Сарата вернулся Дмитрий Шалар. Об этом сообщила заведующая Саратским музеем Любовь Клим, которая поздравила его родителей и всю семью. Дмитрию 23 года — он самый молодой среди освобожденных в этом обмене. В плен парень попал в 19 лет во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил его к пожизненному заключению.

К семье также возвращается житель поселка Соборное Болградского района Владимир Костерин. Об освобождении сообщила его жена Валерия. Владимир служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты и провел в плену 1396 дней. Все это время его судьба оставалась неизвестной.

Еще один освобожденный защитник — Владислав Латий, который вернулся в Измаил. Об этом сообщил местный паблик "НГУ 3058 г. Измаил ПОЛОН". Владислав родом из Березовского района, но перед полномасштабным вторжением жил в Измаиле вместе с женой. В 2019 году он подписал контракт и служил в воинской части 3056 Национальной гвардии Украины. Защищал Мариуполь и находился в плену с марта 2022 года.

Напомним, мы сообщали, что вчера состоялся обмен пленными. В Украину вернули 157 защитников. Большинство из них было в неволе еще с 2022 года.

Также мы писали, что жена военнопленного приехала на обмен, в надежде увидеть мужа среди освобожденных. Она рассказала Новини.LIVE, что знает о любимом и их истории.