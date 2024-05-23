День героїв 2024: хто для одеситів справжній герой України

Дівчата несуть прапори України. Фото: Новини.LIVE

''Герої не вмирають!'' — на жаль, ця фраза за останні роки в Україні звучить все частіше, ось тільки привід не святковий. З моменту повномасштабної війни у людей змінилося ставлення до багатьох речей та й українці змінилися до невпізнання. Сьогодні з кожним днем все більше і більше стає тих, на кого хотілося б рівнятися та бути схожим. Для кожного буде свій ідеал, але найважливіше, що ще вчора це були просто звичайні люди, які не побоялися змінити своє життя.

У День Героїв журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, кого вони вважають героєм сьогодні.



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Військові — наші герої

У День Героїв згадують і вітають усіх, хто ризикуючи власним життям, боровся за незалежність України. Саме тому більшість одеситів вважають, що сьогодні перш за все треба привітати військових, які віддають своє життя за мир та свободу нашої країни.

"Герой — це людина у формі. Тому що вони зараз перебувають у найгарячіших точках і захищають наше повсякденне життя. Ми вдячні їм за те, що війна не наближується до нас", — запевняє Денис.

Денис вважає, що герої — це військові. Фото: Новини.LIVE

Також важливу роль для містян відіграють ті, хто, ризикуючи власним життям, допомагає фронту усіма можливими способами. Анастасія наголошує, що без волонтерів неможливо було б досягти того, що у нас є зараз.

"Напевно, це наші хлопці, наші ЗСУ. Вони наші захисники, янголи. Тому я думаю, що це саме вони. І звичайно ж волонтери, які їм постійно допомагають", — додає Анастасія.

Анастасія каже, що потрібно допомагати ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Одеситів підтримує й інша містянка, яка з болем у голосі каже, що захисники нашої країни зараз потребують найбільшої шани, бо без них нас би вже не було. Адже стримувати страшну війну вдається тільки їм.

"Герої — ті, хто захищають нас. На жаль, війна триває, і героїчні люди — ті, які боронять спокій в країні", — розповідає Віра.

Віра захоплюється українськими військовими. Фото: Новини.LIVE

Герої серед нас

Варто зазначити, що герой — подекуди може бути збірним образом, який окреслює найкращі риси. Зокрема, одеситка Анна не виокремлює когось конкретного, а зазначає, що справжній героїзм — це залишатися вірним собі та своїм принципам.

"Герой — це людина, яка залишається вірною собі, попри зовнішні обставини", — каже Анна.

Анна вважає, що потрібно бути вірним собі. Фото: Новини.LIVE

А от інша містянка наголошує на тому, що героєм може бути хто завгодно, хто подає гарний приклад для людей. Для Вероніки таким є її чоловік, який захищає їхню родину та рідну країну.

"Мій чоловік для мене герой та шкільний вчитель історії, який подавав гарний та правильний приклад", — підсумовує Вероніка.

Для Вероніки герой — її чоловік. Фото: Новини.LIVE

Загалом усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, достойні найвищої пошани та визнання. Це не лише військові, а й ті, хто у будь-який спосіб наближає нашу перемогу та мир, і одесити шанують кожного такого героя.