День героев 2024: кто для одесситов настоящий герой Украины

Герои сегодня, кто они — мнения одесситов
''Герои не умирают!'' — к сожалению, эта фраза за последние годы в Украине звучит все чаще, вот только повод не праздничный. С момента полномасштабной войны у людей изменилось отношение ко многим вещам и украинцы изменились до неузнаваемости. Сегодня с каждым днем все больше и больше становится тех, на кого хотелось бы равняться и походить. Для каждого будет свой идеал, но самое важное, что вчера это были просто обычные люди, которые не побоялись изменить свою жизнь.
В День Героев журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, кого они считают героем сегодня.
Военные — наши герои
В День Героев вспоминают и поздравляют всех, кто рискуя собственной жизнью, боролся за независимость Украины. Именно поэтому большинство одесситов считают, что сегодня прежде всего нужно поздравить военных, которые отдают свою жизнь за мир и свободу нашей страны.
"Герой — это человек в форме. Потому что они сейчас находятся в самых горячих точках и защищают нашу повседневную жизнь. Мы благодарны им за то, что война не приближается к нам", — уверяет Денис.
Также немаловажную роль для горожан играют те, кто, рискуя собственной жизнью, помогает фронту всеми возможными способами. Анастасия отмечает, что без волонтеров невозможно было бы добиться того, что у нас есть сейчас.
"Наверное, это наши ребята, наши ВСУ. Они наши защитники, ангелы. Поэтому я думаю, что это именно они. И конечно же волонтеры, которые им постоянно помогают", — добавляет Анастасия.
Одесситов поддерживает и другая горожанка, которая с болью в голосе говорит, что защитники нашей страны сейчас нуждаются в наибольшем почете, потому что без них нас бы уже не было. Сдерживать ведь страшную войну удается только им.
"Герои — те, кто защищают нас. К сожалению, война продолжается, и героические люди — те, кто защищает покой в стране", — рассказывает Вера.
Герои среди нас
Стоит отметить, что герой — кое-где может быть собирательным образом, определяющим лучшие черты. В частности, одесситка Анна не выделяет кого-то конкретного, а отмечает, что настоящий героизм — это оставаться верным себе и своим принципам.
"Герой — это человек, который остается верен себе, несмотря на внешние обстоятельства", — говорит Анна.
А вот другая горожанка отмечает то, что героем может быть кто угодно, кто подает хороший пример для людей. Для Вероники таков ее муж, который защищает их семью и родную страну.
"Мой муж для меня герой и школьный учитель истории, который подавал хороший и правильный пример", — заключает Вероника.
В общем, все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, стоят высочайшего уважения и признания. Это не только военные, а й те, кто любым способом приближает нашу победу и мир, и одесситы уважают каждого такого героя.
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