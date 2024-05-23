День героев 2024: кто для одесситов настоящий герой Украины

Девушки несут флаги Украины. Фото: Новини.LIVE

''Герои не умирают!'' — к сожалению, эта фраза за последние годы в Украине звучит все чаще, вот только повод не праздничный. С момента полномасштабной войны у людей изменилось отношение ко многим вещам и украинцы изменились до неузнаваемости. Сегодня с каждым днем все больше и больше становится тех, на кого хотелось бы равняться и походить. Для каждого будет свой идеал, но самое важное, что вчера это были просто обычные люди, которые не побоялись изменить свою жизнь.

В День Героев журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, кого они считают героем сегодня.



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Военные — наши герои

В День Героев вспоминают и поздравляют всех, кто рискуя собственной жизнью, боролся за независимость Украины. Именно поэтому большинство одесситов считают, что сегодня прежде всего нужно поздравить военных, которые отдают свою жизнь за мир и свободу нашей страны.

"Герой — это человек в форме. Потому что они сейчас находятся в самых горячих точках и защищают нашу повседневную жизнь. Мы благодарны им за то, что война не приближается к нам", — уверяет Денис.

Денис считает, что герои — это военные. Фото: Новини.LIVE

Также немаловажную роль для горожан играют те, кто, рискуя собственной жизнью, помогает фронту всеми возможными способами. Анастасия отмечает, что без волонтеров невозможно было бы добиться того, что у нас есть сейчас.

"Наверное, это наши ребята, наши ВСУ. Они наши защитники, ангелы. Поэтому я думаю, что это именно они. И конечно же волонтеры, которые им постоянно помогают", — добавляет Анастасия.

Анастасия говорит, что нужно помогать ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Одесситов поддерживает и другая горожанка, которая с болью в голосе говорит, что защитники нашей страны сейчас нуждаются в наибольшем почете, потому что без них нас бы уже не было. Сдерживать ведь страшную войну удается только им.

"Герои — те, кто защищают нас. К сожалению, война продолжается, и героические люди — те, кто защищает покой в стране", — рассказывает Вера.

Вера восхищается украинскими военными. Фото: Новини.LIVE

Герои среди нас

Стоит отметить, что герой — кое-где может быть собирательным образом, определяющим лучшие черты. В частности, одесситка Анна не выделяет кого-то конкретного, а отмечает, что настоящий героизм — это оставаться верным себе и своим принципам.

"Герой — это человек, который остается верен себе, несмотря на внешние обстоятельства", — говорит Анна.

Анна считает, что нужно быть верным себе. Фото: Новини.LIVE

А вот другая горожанка отмечает то, что героем может быть кто угодно, кто подает хороший пример для людей. Для Вероники таков ее муж, который защищает их семью и родную страну.

"Мой муж для меня герой и школьный учитель истории, который подавал хороший и правильный пример", — заключает Вероника.

Для Вероники герой — ее муж. Фото: Новини.LIVE

В общем, все, кто сегодня дают отпор российской агрессии, стоят высочайшего уважения и признания. Это не только военные, а й те, кто любым способом приближает нашу победу и мир, и одесситы уважают каждого такого героя.