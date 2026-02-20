Кого одесити вважають гідними звання Героя України

Люди на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

20 лютого в Україні пам'ятний день — Героїв Небесної Сотні. Він був встановлений 2015 — 11 років тому. Ця дата стала переломною для всієї країни, яка визначила результат Революції Гідності. Вся країна згадує тих, хто тоді віддав свої життя заради майбутньої держави. Сьогодні Україна знову доводиться відстоювати своє право на існування та незалежність. У реаліях повномасштабної війни поняття героїзму стало більш особистим і водночас більш масштабним.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, кого вони сьогодні вважають справжніми героями.

Українські військові

Для багатьох респондентів відповідь на запитання, хто для них герой є очевидною, адже саме завдяки певним людям країна продовжує існувати та боротися. Люди говорять про тих, хто щодня ризикує життям, захищаючи державу, і завдяки кому мирне життя, попри всі труднощі, залишається можливим.

"Наші Збройні Сили України звичайно. Ми без них ніхто. Я вважаю зараз хлопці, дівчата — це дійсно наша зараз база, наш фундамент. Я їм дуже всім вдячна. І саме з-за них я і залишаюся жити в Україні", — каже Катерина.

Одеситка Катерина про ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Подібну думку висловлюють і інші одесити, наголошуючи, що героїзм не вимірюється нагородами чи званнями. Сам факт перебування на фронті та готовність ризикувати життям заради країни вже є проявом найвищої мужності. Люди говорять не лише про тих, хто зараз воює, але й про тих, хто вже пройшов через війну або загинув.

"Усіх хлопців, які зараз або раніше воювали, погибші, не погибші, нагороджені, не нагороджені, якщо вони там, то вони герої", — зауважив Борис.

Місцевий житель Борис про воїнів. Фото: Новини.LIVE

Деякі опитані особливо підкреслюють складність умов, у яких перебувають військові на передовій. Вони наголошують, що саме ці люди щодня приймають найважчі рішення та несуть відповідальність за безпеку країни. Усвідомлення реальної небезпеки, з якою стикаються військові, викликає глибоку повагу.

"В першу чергу це люди, які зараз захищають цю країну. Я би сказала, воїни — це герої. Військових на нулі, тому що відстоюють незалежність України", — каже Тетяна.

Одеситка Тетяна про військових на нулі. Фото: Новини.LIVE

Люди — герої

Водночас дехто розширює саме поняття героїзму, зазначаючи, що сьогодні герої — це не лише військові. У складних умовах війни героїзм проявляється і в повсякденному житті. Люди, які працюють, підтримують свої родини, допомагають іншим і не здаються, також демонструють силу духу.

"Герої в наші часи – це прості люди, які виживають у всьому цьому. І, скажімо так, герой на сьогодні – це слово, само по себе, настільки його затискали, затіргали, що викликають навіть іноді негативну реакцію", — зауважила Оксана.

Місцева жителька Оксана про героїв. Фото: Новини.LIVE

Українські герої

Окремі респонденти зазначають, що героїзм сьогодні має багато проявів. Це і військові, і ті, хто працює в тилу, і всі, хто продовжує жити та підтримувати країну. Люди говорять про єдність і спільну відповідальність за майбутнє держави.

"Всі герої, які живуть, які працюють, які в першу чергу воюють, які захищають нашу країну", — каже Любов Миколаївна.

Одеситка Любов Миколаївна про воїнів. Фото: Новини.LIVE

Відповіді одеситів свідчать про те, що сьогодні героїзм має глибоко особисте значення. Для більшості це, перш за все, військові, які захищають державу на передовій. Водночас люди визнають героїзм і тих, хто підтримує країну в тилу та продовжує жити попри всі труднощі. У сучасних умовах герої — це не лише символи, а реальні люди, які щодня роблять свій внесок у майбутнє України.

