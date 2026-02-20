Видео
Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

Кого одесситы считают сегодня героями Украины — мнения горожан

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:33
Кого одесситы считают достойными звания Героя Украины
Люди на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

20 февраля в Украине памятный день Героях Небесной Сотни котрый был учреждён в 2015 году — одиннадцать лет назад, чтобы навсегда зафиксировать в национальной истории события, которые изменили ход страны. Именно эти февральские дни стали точкой невозврата для Революция Достоинства. Жертва протестующих определила дальнейший вектор развития государства и его стремление к свободе. По всей стране вспоминают тех, кто заплатил высшую цену за право Украины быть независимой и демократической. Сегодня, в условиях полномасштабной войны, эти смыслы звучат по-новому. Украине вновь приходится защищать своё существование и суверенитет. И понятие героизма стало одновременно ближе — потому что касается почти каждой семьи, — и шире, ведь борьба охватила всю страну.

Журналисты Новости.LIVE спросили одесситов, кого они сегодня считают настоящими героями.



Украинские военные

Для многих респондентов ответ на вопрос, кто для них герой очевиден, ведь именно благодаря определенным людям страна продолжает существовать и бороться. Люди говорят о тех, кто ежедневно рискует жизнью, защищая государство, и благодаря кому мирная жизнь, несмотря на все трудности, остается возможной.

"Наши Вооруженные Силы Украины конечно. Мы без них никто. Я считаю сейчас ребята, девушки — это действительно наша сейчас база, наш фундамент. Я им очень всем благодарна. И именно из-за них я и остаюсь жить в Украине", — говорит Екатерина.

Хто сьогодні герой України - відповіді одеситів - фото 1
Одесситка Екатерина о ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Подобное мнение высказывают и другие одесситы, подчеркивая, что героизм не измеряется наградами или званиями. Сам факт пребывания на фронте и готовность рисковать жизнью ради страны уже является проявлением высокого мужества. Люди говорят не только о тех, кто сейчас воюет, но и о тех, кто уже прошел через войну или погиб.

"Всех ребят, которые сейчас или раньше воевали, погибшие, не погибшие, награжденные, не награжденные, если они там, то они герои", — отметил Борис.

Хто сьогодні герой України - відповіді одеситів - фото 2
Местный житель Борис о воинах. Фото: Новини.LIVE

Некоторые опрошенные особенно подчеркивают сложность условий, в которых находятся военные на передовой. Они отмечают, что именно эти люди ежедневно принимают самые трудные решения и несут ответственность за безопасность страны. Осознание реальной опасности, с которой сталкиваются военные, вызывает глубокое уважение.

"В первую очередь это люди, которые сейчас защищают эту страну. Я бы сказала, воины — это герои. Военных на нуле, потому что отстаивают независимость Украины", — говорит Татьяна.

Хто сьогодні герой України - відповіді одеситів - фото 3
Одесситка Татьяна о военных на нуле. Фото: Новини.LIVE

Люди — герои

В то же время некоторые расширяют само понятие героизма, отмечая, что сегодня герои — это не только военные. В сложных условиях войны героизм проявляется и в повседневной жизни. Люди, которые работают, поддерживают свои семьи, помогают другим и не сдаются, также демонстрируют силу духа.

"Герои в наше время  это простые люди, которые выживают во всем этом. И, скажем так, герой на сегодня  это слово, само по себе, настолько его зажали, затерли, что вызывают даже иногда негативную реакцию", — отметила Оксана.

Хто сьогодні герой України - відповіді одеситів - фото 4
Местная жительница Оксана о героях. Фото: Новини.LIVE

Украинские герои

Отдельные респонденты отмечают, что героизм сегодня имеет много проявлений. Это и военные, и те, кто работает в тылу, и все, кто продолжает жить и поддерживать страну. Люди говорят о единстве и общей ответственности за будущее государства.

"Все герои, которые живут, которые работают, которые в первую очередь воюют, которые защищают нашу страну", — говорит Любовь Николаевна.

Хто сьогодні герой України - відповіді одеситів - фото 5
Одесситка Любовь Николаевна о воинах. Фото: Новини.LIVE

Ответы одесситов свидетельствуют о том, что сегодня героизм имеет глубоко личное значение. Для большинства это, прежде всего, военные, которые защищают государство на передовой. В то же время люди признают героизм и тех, кто поддерживает страну в тылу и продолжает жить, несмотря на все трудности. В современных условиях герои — это не только символы, а реальные люди, которые ежедневно вносят свой вклад в будущее Украины.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
