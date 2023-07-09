ВМС повідомили назву нового корвету

Корвет типу Ada. Фото: google.com

Другий корвет військово-морських сил України отримає ім'я на честь гетьмана Павла Скоропадського. Також на честь цієї знакової посади у поальшому називатимуть усі кораблі ВМС.

Про це заявив капітан 2-го рангу Володимир Углінський.

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"Я мрію після перемоги зайти на цьому корветі у вільний порт Севастополя, у Стрілецьку бухту і пришвартуватися там", — наголосив військовий.

У військово-морських силах також зазначили, що планують модернізувати за стандартами НАТО увесь флот. Зокрема, вже розробляються технології з удосконалення та моряки вивчають ці стандарти.

Що відомо про корвети типу Ada

мають повну водотоннажність трохи більше ніж 2 400 тонн,

максимальну швидкість — 29 вузла,

дальність плавання – 3 500 миль,

автономність –- 21 день,

екіпаж складає 106 осіб,

на кораблі встановлено 8 протикорабельних ракет "Гарпун",

торпедні апарати для 324 мм Mk.32 або Mk.46,

систему захисту від торпед,

артилерійську установку 76-мм Oto Melara Super Rapid,

зенітно-ракетне озброєння у вигляді RIM-116 ПУ Mk 49 RAM.

Нагадаємо, росіяни очікують повернення свого єдиного крейсера "Адмирал Кузнецов" на бойове чергування у кінці 2024 року. Причинами затримки ремонту є постійні зміни вимог з боку військових та несвоєчасне постачання обладнання.

Також ми писали, що у Росії формують нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Найімовірніше, це робиться для того, аби показати свою готовність проти НАТО.