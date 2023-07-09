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ВМС сообщили название нового корвета

9 июля 2023 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВМС сообщили название нового корвета
Корвет типа Ada. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Второй корвет военно-морских сил Украины получит имя гетмана Павла Скоропадского. Также в честь этой знаковой должности в дальнейшем будут называться все корабли ВМС.

Об этом заявил капитан 2-го ранга Владимир Углинский.

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"Я мечтаю после победы зайти на этом корвете в свободный порт Севастополя, в Стрелковую бухту, и пришвартоваться там", — подчеркнул военный.

В военно-морских силах также отметили, что планируется модернизировать по стандартам НАТО весь флот. В частности, уже разрабатываются технологии совершенствования и моряки изучают эти стандарты.

Что известно о корветах типа Ada

  • имеют полное водоизмещение чуть более 2 400 тонн,
  • максимальную скорость — 29 узла,
  • дальность плавания – 3 500 миль,
  • автономность — 21 день,
  • экипаж составляет 106 человек,
  • на корабле установлено 8 противокорабельных ракет "Гарпун",
  • торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46,
  • систему защиты от торпед,
  • артиллерийскую установку 76-мм Oto Melara Super Rapid,
  • зенитно-ракетное вооружение в виде RIM-116 ПУ Mk 49 RAM.

Напомним, россияне ожидают возвращения своего единственного крейсера "Адмирал Кузнецов" на боевое дежурство в конце 2024 года. Причинами задержки ремонта являются постоянные изменения требований военных и несвоевременная поставка оборудования.

Также мы писали, что в России формируется новая общевойсковая армия в составе Северного флота. Скорее всего, это делается для того, чтобы показать свою готовность против НАТО.

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