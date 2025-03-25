Як одесити допомагають ЗСУ — розпис військових гільз

Люди розписують гільзи на майстер-класі. Фото: Вікторія Кольт/Власний архів

Мистецтво, яке допомагає наближати перемогу. Одеська художниця знайшла незвичний спосіб підтримати захисників, розписуючи використані гільзи та перетворюючи їх на витвори мистецтва. Ці унікальні артоб'єкти продають на благодійних аукціонах, а отримані кошти йдуть на потреби армії. Як звичайні гільзи стають символами незламності та що надихнуло на таку ідею?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеською художницею Вікторією Кольт.

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Усе почалося зі знайомих стендап-коміків. Одного разу одеський клуб "Вирій", який регулярно організовує збори та підтримує військових, запропонував Вікторії розписати військову гільзу для благодійного аукціону. Недовго думаючи, художниця погодилася, а далі вже все закрутилось.

"Мене запитали, у нас тут велика кількість гільз, як часто ти зможеш розписувати. І в голову прийшла ідея, щоб я проводила івенти арттерапії, просто арт-івенти, чому би не зробити майстер-клас із розпису гільз", — каже художниця Вікторія Кольт.

Художниця Вікторія Кольт про розпис гільз. Фото: Новини.LIVE

Наразі вже все налагоджено — військові отримують допомогу від клубу, а в обмін віддають гільзи для майбутніх шедеврів, які потім продають на аукціонах. Ось тільки так було не завжди. Спочатку гільзи розігрували у своєму звичайному вигляді, але після появи ідеї з розписом кожна з них набуває унікальності та стає справжнім витвором мистецтва. Втім, робота з таким матеріалом має свої труднощі. Це не полотно чи папір — до металу потрібно пристосуватися.

"Буває так, що фарба, коли накладається, вона не зберігається на місці, а злазить — грубо кажучи, як плівочка. Оце складно. Нам приходиться наждачним папером затирати це все і заново покривати. Ми просто користуємось акриловими фарбами та потім зверху покриваємо лаком, щоб воно не стиралось", — розповіла художниця.

Розпис гільз на майстер-класі. Фото: Вікторія Кольт/Власний архів

Вимоги до гільз

І навіть до гільз є свої вимоги. Попри все, найкраще працювати з приблизним розміром у пів метра та більше. Адже вони можуть слугувати оригінальним елементом декору й просто зручні в розписі. Оскільки на великій поверхні є де розгулятися як руці майстра, так і аматора.

"Приблизно сантиметрів 50-60, з ними комфортно працювати. Вони такого розміру, як там, трошки більше, ніж стандартна ваза. І їх на стіл поставиш, і куди захочеш, і в руках тримати можна. Ось з ними комфортно. Я працювала з тубусами великими. От там більш цікаво, як творчість показувати", — зазначила Вікторія Кольт.

Роботи учасників з арт-івенту. Фото: Вікторія Кольт/Власний архів

Художниця не лише сама розписує гільзи, а й навчає інших. Вона влаштовує майстер-класи, де кожен охочий може знайти власний стиль та створити щось унікальне.

"Кожен малює, як хоче. І в принципі, коли людина, яка ніколи не брала пензлик в руки, не знає, що їй намалювати, то моя місія просто показати якусь картинку, підказати, допомогти та дати ідею", — каже художниця.

Вікторія Кольт про техніку розпису. Фото: Новини.LIVE

Вартість сувенірів

Наразі на аукціонах гільзи все більше набирають популярності. Найдешевша гільза була продана за 6 тисяч гривень, а найдорожчу вдалося розіграти за 25 тисяч. Ці кошти йдуть до бригад, які безпосередньо звертаються до клубу з запитом, на допомогу закрити збір.

"Військові до нас звертаються з запитом на: аптечки, спорядження, авто. А ми в свою чергу, просто допомагаємо їм закривати збори. У "Вирій" стендап клуб роблять стендап-вечори, і в кінці вечора вони проводять такий аукціон, де люди, які приходять в гості, можуть таким чином допомогти військовим", — розповіла Вікторія Кольт.

Художниця під час роботи з гільзами. Фото: Вікторія Кольт/Власний архів

Історія незламності

Для Вікторії це не просто унікальні сувеніри. Це можливість творити історію своїми руками, залучаючи до цього з кожним разом все більшу аудиторію.

"Ми творимо історію, яка пишеться. Історія нашої країни. Я дуже рада бути частиною цього, що ми самі долучені до цього і долучаємо охочих людей", — закінчила художниця.

Розпис гільз учасниками. Фото: Вікторія Кольт/Власний архів

Розпис гільз — це ще один доказ того, що допомагати можна по-різному. Для когось це боротьба на передовій, для когось — волонтерство, а для когось — мистецтво, що перетворює уламки війни на символи надії та стійкості.

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