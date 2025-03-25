Як одесити допомагають ЗСУ — розпис військових гільз

Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ
Мистецтво, яке допомагає наближати перемогу. Одеська художниця знайшла незвичний спосіб підтримати захисників, розписуючи використані гільзи та перетворюючи їх на витвори мистецтва. Ці унікальні артоб'єкти продають на благодійних аукціонах, а отримані кошти йдуть на потреби армії. Як звичайні гільзи стають символами незламності та що надихнуло на таку ідею?
Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеською художницею Вікторією Кольт.
Гільзи — шедеври
Усе почалося зі знайомих стендап-коміків. Одного разу одеський клуб "Вирій", який регулярно організовує збори та підтримує військових, запропонував Вікторії розписати військову гільзу для благодійного аукціону. Недовго думаючи, художниця погодилася, а далі вже все закрутилось.
"Мене запитали, у нас тут велика кількість гільз, як часто ти зможеш розписувати. І в голову прийшла ідея, щоб я проводила івенти арттерапії, просто арт-івенти, чому би не зробити майстер-клас із розпису гільз", — каже художниця Вікторія Кольт.
Наразі вже все налагоджено — військові отримують допомогу від клубу, а в обмін віддають гільзи для майбутніх шедеврів, які потім продають на аукціонах. Ось тільки так було не завжди. Спочатку гільзи розігрували у своєму звичайному вигляді, але після появи ідеї з розписом кожна з них набуває унікальності та стає справжнім витвором мистецтва. Втім, робота з таким матеріалом має свої труднощі. Це не полотно чи папір — до металу потрібно пристосуватися.
"Буває так, що фарба, коли накладається, вона не зберігається на місці, а злазить — грубо кажучи, як плівочка. Оце складно. Нам приходиться наждачним папером затирати це все і заново покривати. Ми просто користуємось акриловими фарбами та потім зверху покриваємо лаком, щоб воно не стиралось", — розповіла художниця.
Вимоги до гільз
І навіть до гільз є свої вимоги. Попри все, найкраще працювати з приблизним розміром у пів метра та більше. Адже вони можуть слугувати оригінальним елементом декору й просто зручні в розписі. Оскільки на великій поверхні є де розгулятися як руці майстра, так і аматора.
"Приблизно сантиметрів 50-60, з ними комфортно працювати. Вони такого розміру, як там, трошки більше, ніж стандартна ваза. І їх на стіл поставиш, і куди захочеш, і в руках тримати можна. Ось з ними комфортно. Я працювала з тубусами великими. От там більш цікаво, як творчість показувати", — зазначила Вікторія Кольт.
Художниця не лише сама розписує гільзи, а й навчає інших. Вона влаштовує майстер-класи, де кожен охочий може знайти власний стиль та створити щось унікальне.
"Кожен малює, як хоче. І в принципі, коли людина, яка ніколи не брала пензлик в руки, не знає, що їй намалювати, то моя місія просто показати якусь картинку, підказати, допомогти та дати ідею", — каже художниця.
Вартість сувенірів
Наразі на аукціонах гільзи все більше набирають популярності. Найдешевша гільза була продана за 6 тисяч гривень, а найдорожчу вдалося розіграти за 25 тисяч. Ці кошти йдуть до бригад, які безпосередньо звертаються до клубу з запитом, на допомогу закрити збір.
"Військові до нас звертаються з запитом на: аптечки, спорядження, авто. А ми в свою чергу, просто допомагаємо їм закривати збори. У "Вирій" стендап клуб роблять стендап-вечори, і в кінці вечора вони проводять такий аукціон, де люди, які приходять в гості, можуть таким чином допомогти військовим", — розповіла Вікторія Кольт.
Історія незламності
Для Вікторії це не просто унікальні сувеніри. Це можливість творити історію своїми руками, залучаючи до цього з кожним разом все більшу аудиторію.
"Ми творимо історію, яка пишеться. Історія нашої країни. Я дуже рада бути частиною цього, що ми самі долучені до цього і долучаємо охочих людей", — закінчила художниця.
Розпис гільз — це ще один доказ того, що допомагати можна по-різному. Для когось це боротьба на передовій, для когось — волонтерство, а для когось — мистецтво, що перетворює уламки війни на символи надії та стійкості.
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