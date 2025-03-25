Как одесситы помогают ВСУ — роспись военных гильз

Люди расписывают гильзы на мастер-классе. Фото: Виктория Кольт/Собственный архив

Искусство, которое помогает приближать победу. Одесская художница нашла необычный способ поддержать защитников, расписывая использованные гильзы и превращая их в произведения искусства. Эти уникальные арт-объекты продают на благотворительных аукционах, а полученные средства идут на нужды армии. Как обычные гильзы становятся символами несокрушимости и что вдохновило на такую идею?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесской художницей Викторией Кольт.

Читайте также:

Гильзы — шедевры

Все началось со знакомых стендап-комиков. Однажды одесский клуб "Вирій", который регулярно организовывает сборы и поддерживает военных, предложил Виктории расписать военную гильзу для благотворительного аукциона. Недолго думая, художница согласилась, а дальше уже все закрутилось.

"Меня спросили, у нас здесь большое количество гильз, как часто ты сможешь расписывать. И в голову пришла идея, чтобы я проводила ивенты арт-терапии, просто арт-ивенты, почему бы не сделать мастер-класс по росписи гильз", — говорит художница Виктория Кольт.

Художница Виктория Кольт о росписи гильз. Фото: Новини.LIVE

Сейчас уже все налажено — военные получают помощь от клуба, а в обмен отдают гильзы для будущих шедевров, которые потом продают на аукционах. Вот только так было не всегда. Сначала гильзы разыгрывали в своем обычном виде, но после появления идеи с росписью каждая из них приобретает уникальность и становится настоящим произведением искусства. Впрочем, работа с таким материалом имеет свои трудности. Это не холст или бумага — к металлу нужно приспособиться.

"Бывает так, что краска, когда накладывается, она не сохраняется на месте, а слезает — грубо говоря, как пленочка. Вот это сложно. Нам приходится наждачной бумагой затирать это все и заново покрывать. Мы просто пользуемся акриловыми красками и потом сверху покрываем лаком, чтобы оно не стиралось", — рассказала художница.

Роспись гильз на мастер-классе. Фото: Виктория Кольт/Собственный архив

Требования к гильзам

И даже к гильзам есть свои требования. Несмотря на все, лучше всего работать с приблизительным размером в полметра и больше. Ведь они могут служить оригинальным элементом декора и просто удобны в росписи. Поскольку на большой поверхности есть где разгуляться как руке мастера, так и любителя.

"Примерно сантиметров 50-60, с ними комфортно работать. Они такого размера, как там, немножко больше, чем стандартная ваза. И их на стол поставишь, и куда захочешь, и в руках держать можно. Вот с ними комфортно. Я работала с тубусами большими. Вот там более интересно, как творчество показывать", — отметила Виктория Кольт.

Работы участников с арт-ивента. Фото: Виктория Кольт/Собственный архив

Художница не только сама расписывает гильзы, но и учит других. Она устраивает мастер-классы, где каждый желающий может найти собственный стиль и создать что-то уникальное.

"Каждый рисует, как хочет. И в принципе, когда человек, который никогда не брал кисточку в руки, не знает, что ему нарисовать, то моя миссия просто показать какую-то картинку, подсказать, помочь и дать идею", — говорит художница.

Виктория Кольт о технике росписи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость сувениров

Сейчас на аукционах гильзы все больше набирают популярности. Самая дешевая гильза была продана за 6 тысяч гривен, а самую дорогую удалось разыграть за 25 тысяч. Эти средства идут в бригады, которые непосредственно обращаются в клуб с запросом, на помощь закрыть сбор.

"Военные к нам обращаются с запросом на: аптечки, снаряжение, авто. А мы в свою очередь, просто помогаем им закрывать сборы. В "Вирій" стендап клуб делают стендап-вечера, и в конце вечера они проводят такой аукцион, где люди, которые приходят в гости, могут таким образом помочь военным", — рассказала Виктория Кольт.

Художница во время работы с гильзами. Фото: Виктория Кольт/Собственный архив

История несокрушимости

Для Виктории это не просто уникальные сувениры. Это возможность творить историю своими руками, привлекая к этому с каждым разом все большую аудиторию.

"Мы творим историю, которая пишется. История нашей страны. Я очень рада быть частью этого, что мы сами приобщены к этому и привлекаем желающих людей", — закончила художница.

Роспись гильз участниками. Фото: Виктория Кольт/Собственный архив

Роспись гильз — это еще одно доказательство того, что помогать можно по-разному. Для кого-то это борьба на передовой, для кого-то — волонтерство, а для кого-то — искусство, которое превращает обломки войны в символы надежды и стойкости.

Ранее мы писали, что в Киеве создали витрины из остатков тканей. А также о том, что дизайнеры раскрыли секреты — как создать стильный интерьер.