Гинуть найкращі: війна забрала Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери

Соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

Війна, яку розв’язав Путін, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. Стало відомо про загибель соліста Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислава Янчишена.

Про це повідомив у Facebook режисер Польської національної опери Teatr Wielki Євген Лавренчук.

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"Вічна усмішка, світлий погляд — так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли в лави ЗСУ, він пішов в тероборону. Патріот, Доброволець", — написав режисер на своїй сторінці.

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

"Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря", — додав Євген Лавренчук.

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

Нагадаємо, стало відомо про загибель музиканта Андрія Касенюка. Він був учасником популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського.