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Гинуть найкращі: війна забрала Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери

20 квітня 2023 23:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гинуть найкращі: війна забрала Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери
Соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Війна, яку розв’язав Путін, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. Стало відомо про загибель соліста Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислава Янчишена.

Про це повідомив у Facebook режисер Польської національної опери Teatr Wielki Євген Лавренчук

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"Вічна усмішка, світлий погляд — так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли в лави ЗСУ, він пішов в тероборону. Патріот, Доброволець", — написав режисер на своїй сторінці. 

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

"Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря", — додав Євген Лавренчук.

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

Нагадаємо, стало відомо про загибель музиканта Андрія Касенюка. Він був учасником популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського.

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