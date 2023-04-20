Гинуть найкращі: війна забрала Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери
Війна, яку розв’язав Путін, продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. Стало відомо про загибель соліста Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислава Янчишена.
Про це повідомив у Facebook режисер Польської національної опери Teatr Wielki Євген Лавренчук.
"Вічна усмішка, світлий погляд — так тебе запам'ятають колеги... Коли його не прийняли в лави ЗСУ, він пішов в тероборону. Патріот, Доброволець", — написав режисер на своїй сторінці.
"Ростислав Янчишен, тепер ти назавжди злився з такою рідною для тебе стихією повітря", — додав Євген Лавренчук.
Нагадаємо, стало відомо про загибель музиканта Андрія Касенюка. Він був учасником популярного рок-гурту SilverTown з Кам'янського.