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Гибнут лучшие: война забрала Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы

20 апреля 2023 23:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гибнут лучшие: война забрала Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы
Солист Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Война, которую развязал Путин, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Стало известно о гибели солиста Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислава Янчишена.

Об этом сообщил в Facebook режиссер Польской национальной оперы Teatr Wielki Евгений Лавренчук.

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"Вечная улыбка, светлый взгляд — так тебя запомнят коллеги... Когда его не приняли в ряды ВСУ, он ушел в терроборону. Патриот, Доброволец", — написал режиссер на своей странице.

Солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

"Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха", — добавил Евгений Лавренчук.

Солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

Напомним, стало известно о гибели музыканта Андрея Касенюка. Он был участником популярной рок-группы SilverTown из Каменского.

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