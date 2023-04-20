Гибнут лучшие: война забрала Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы

Солист Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

Война, которую развязал Путин, продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей Украины. Стало известно о гибели солиста Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислава Янчишена.

Об этом сообщил в Facebook режиссер Польской национальной оперы Teatr Wielki Евгений Лавренчук.

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"Вечная улыбка, светлый взгляд — так тебя запомнят коллеги... Когда его не приняли в ряды ВСУ, он ушел в терроборону. Патриот, Доброволец", — написал режиссер на своей странице.

Солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

"Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха", — добавил Евгений Лавренчук.

Солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишен. Фото: Facebook

Напомним, стало известно о гибели музыканта Андрея Касенюка. Он был участником популярной рок-группы SilverTown из Каменского.