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Години зі світлом на Одещині завтра — енергетики дали графіки відключень

24 липня 2024 22:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Графіки відключень світла на Одещині завтра, 25 липня - ДТЕК
Енергетики дали графіки відключень світла на Одещині на 25 липня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області у четвер, 25 липня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії з 16:00 до 22:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса 25 липня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 25 липня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Через спеку до +40 °С можливе обмеження одночасно чотирьох груп споживачів. Це може призвести до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків.

Відключення світла Одеса 25 липня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 25 липня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 25 липня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 25 липня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що у зв'язку з наявними проблемами в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.

Одеса Світлана Тихановська Одеська область Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла

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