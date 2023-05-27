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Годинник з камерою: Малюк розкрив деталі затримання "Професора" в Одесі

27 травня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Годинник з камерою: Малюк розкрив деталі затримання "Професора" в Одесі
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У серпні минулого року співробітники СБУ затримали російського агента "Професора". Суд вже визнав його винним й він отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Втім стало відомо, що російський агент, якого свого часу здав кум Путіна — Медведчук, для розвідки використовував спеціальні технічні засоби. 

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік.За кадром".

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"Працюючи по кейсу Медведчука були виявлені багато інших ворожих джерел. Ми не можемо не згадати у тому числі й резидента "Професора". Це персонаж, який працював в Одесі, там же він і проживав. У нього на зв’язку стояли інші агенти, які знаходились в інших областях України, збирали інформацію й передавали її "Професору", а той своєю чергою передавав її ворогу", — зазначив Василь Малюк.

Крім того, голова СБУ розповів, що затримання "Професора" відбулось під час того, як той виконував відповідні задачі ФСБ РФ. Вони стосувались ВЦА (військово-цивільна адміністрація) та управління СБУ в Одесі.

"В нього був спеціальний СТЗ (спеціальний технічний засіб). Це був годинник обладнаний відео й він фільмував. Це все здійснювалось з метою подальших ракетних ударів по тих чи інших об’єктах. В цьому випадку це були ВЦА та управління СБУ", — додав Василь Малюк.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк прокоментував чутки про причетність СБУ до підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року. За його словами, зважаючи на обов'язковість знищення цього шляху для ворога, були прийняті відповідні заходи.

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