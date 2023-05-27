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Часы с камерой: Малюк раскрыл детали задержания "Профессора" в Одессе

27 мая 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Часы с камерой: Малюк раскрыл детали задержания "Профессора" в Одессе
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В августе прошлого года сотрудники СБУ задержали российского агента "Профессора". Суд уже признал его виновным и получил наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Впрочем, стало известно, что российский агент, которого в свое время сдал кум Путина — Медведчук, для разведки использовал специальные технические средства.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в интервью для спецпроекта Дмитрия Комарова "Год.За кадром".

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"Работая по кейсу Медведчука были обнаружены многие другие вражеские источники. Мы не можем не упомянуть, в том числе и резидента "Профессора". Это персонаж, работавший в Одессе, там же он и проживал. У него на связи стояли другие агенты, которые находились в других областях Украины, собирали информацию и передавали ее "Профессору", а тот в свою очередь передавал ее врагу", — отметил Василий Малюк.

Кроме того, глава СБУ рассказал, что задержание "Профессора" произошло во время того, как тот выполнял соответствующие задачи ФСБ РФ. Они касались ВГА (военно-гражданская администрация) и управления СБУ в Одессе.

"У него было специальное СВХ (специальное техническое средство). Это были часы оборудованные видео и они снимали. Это все осуществлялось с целью дальнейших ракетных ударов по тем или иным объектам. В этом случае это были ВГА и управление СБУ", — добавил Василий Малюк.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк прокомментировал слухи о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. По его словам, ввиду обязательности уничтожения этого пути для врага были приняты соответствующие меры.

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