На Одещині мама залишила дітей без їжі у холодному будинку

Мати лишила дітей самих. Фото: поліція Одеської області

У Любашівській громаді виявили шістьох дітей, які цілий день перебували без дорослих у холодному будинку. Як з'ясувалася, мати залишила малюків самих і навіть не попередила, куди їде і чи повернеться.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 28 листопада.

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Крики дітей почули місцеві мешканці. Не дошукавшись господині будинку, вони повідомили її родичці з іншого населеного пункту, а та викликала поліцію. Правоохоронці знайшли у нетопленій хаті чотирьох дівчаток і двох хлопчиків віком від одного до десяти років. Діти скупчилися на ліжку, щоби зігрітися, й були дуже голодні. Поліцейські нагодували їх й допомогли відвезти до лікарні. Малечу розмістили у дитячому відділенні.

Мати лишила дітей самих. Фото: поліція Одеської області

Родичі відмовилися

Як встановили поліцейські, вранці мати поїхала разом зі своїм знайомим у невідомому напрямку й досі не повернулася. Бабуся дітей, якій належить будинок, забрати їх відмовилася. Так само вчинила і їхня тітка.

Поліцейські розшукали колишнього чоловіка зниклої жінки, який є батьком чотирьох дітей. Він погодився забрати всіх до себе, поки соцслужба вирішить їхнє майбутнє.

"Питання про притягнення до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків матері дітлахів буде вирішене після того, як ми її знайдемо", — повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник.

Нагадаємо, на Тернопільщині бабуся катувала онука, бо той не молився. Також ми повідомляли, за що можуть оштрафувати батьків в Україні.