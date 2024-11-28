В Одесской области мама оставила детей без еды в холодном доме

Мать оставила детей одних. Фото: полиция Одесской области

В Любашевской громаде обнаружили шестерых детей, которые целый день находились без взрослых в холодном доме. Как выяснилось, мать оставила малышей самих и даже не предупредила, куда едет и вернется.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 28 ноября.

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Крики детей услышали местные жители. Не доискавшись хозяйки дома, они сообщили ее родственнице из другого населенного пункта, а та вызвала полицию. Правоохранители нашли в нетопленном доме четырех девочек и двух мальчиков от одного до десяти лет. Дети сгрудились на кровати, чтобы согреться, и были очень голодны. Полицейские накормили их и отвезли в больницу. Малышей разместили в детском отделении.

Мать оставила детей самих. Фото: полиция Одесской области

Родственники отказались

Как выяснили полицейские, утром мать уехала вместе со своим знакомым в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Бабушка детей, которой принадлежит дом, забрать их отказалась. Так поступила и их тетя.

Полицейские разыскали бывшего мужчину пропавшей женщины, отца четырех детей. Он согласился забрать всех, пока соцслужба решит их будущее.

"Вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей матери детей будет решен после того, как мы ее найдем", — сообщил начальник отдела полиции № 1 Подольского районного управления полиции Олег Сытник.

Напомним, в Тернопольской области бабушка пытала внука, потому что тот не молился. Также мы сообщали, за что могут оштрафовать родителей в Украине.