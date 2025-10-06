Відео
Головна Одеса Голова Миколаївської ОВА розповів коли і як закінчиться війна

Голова Миколаївської ОВА розповів коли і як закінчиться війна

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:18
Кім розповів, коли може завершитися війна в Україні
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад три роки, і прогнози щодо її завершення лунають з перших днів. Хтось вважає, що бойові дії можуть затягнутися, інші прогнозують швидший кінець. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім переконаний, що рано чи пізно війна завершиться дипломатичним шляхом.

Про це Віталій Кім розповів в інтерв'ю "Главкому".

Закінчення війни

Кім наголосив, що будь-який збройний конфлікт у світі зрештою закінчується або миром, або капітуляцією. За його словами, навіть якщо домовленості не оформлювати офіційним договором, сторони зазвичай прагнуть зафіксувати умови на папері.

"У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише", — сказав він.

Кім також поділився особистим прогнозом. На його думку війна може завершитися протягом двох місяців — року.

"Можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, але всі хочуть документа з умовами завершення війни", — зазначив очільник області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський анонсував збільшення оборонної промисловості України. А також розповів, як Україна використовуватиме активи Росії.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси війна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
