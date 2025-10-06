Ким рассказал, когда может завершиться война в Украине

Глава Николаевской ОГА рассказал, когда и как закончится война
Полномасштабная война в Украине продолжается уже более трех лет, и прогнозы относительно ее завершения звучат с первых дней. Кто-то считает, что боевые действия могут затянуться, другие прогнозируют более быстрый конец. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким убежден, что рано или поздно война завершится дипломатическим путем.
Об этом Виталий Ким рассказал в интервью "Главкому".
Окончание войны
Ким отметил, что любой вооруженный конфликт в мире в конце концов заканчивается или миром, или капитуляцией. По его словам, даже если договоренности не оформлять официальным договором, стороны обычно стремятся зафиксировать условия на бумаге.
"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то что-то подпишет", — сказал он.
Ким также поделился личным прогнозом. По его мнению война может завершиться в течение двух месяцев — года.
"Можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, но все хотят документа с условиями завершения войны", — отметил глава области.
