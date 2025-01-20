Голова вірменської організації Одеської області відвідав передінавгураційний захід Трампа

Жіраір Оганезов з американським посадовцем. Фото: скриншот з відео

У Вашингтоні на закритому передінавгураційному заході 47 президента США Дональда Трампа був помічений голова наглядової ради Одеської вірменської громади Жіраір Оганезов. Він скористався можливістю для важливих зустрічей, проте досі невідомо, чи буде присутнім на самій інавгурації.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із соцмереж Жіраіра Оганезова.

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Що відомо про захід

19 січня 2025 року у Вашингтоні відбувся закритий захід, організований компанією Newsmax на честь майбутньої інавгурації Дональда Трампа. Серед гостей політичної та бізнесової еліти був голова Одеської вірменської громади Жіраір Оганезов. Він провів низку зустрічей з американськими сенаторами та конгресменами, де обговорювалися стратегічні питання, зокрема підтримка України у війні та постачання зброї. Оганезов також порушив тему ситуації у Вірменії, підкреслюючи важливість співпраці між країнами.

Проте попри його активну участь у передінавгураційній події, поки невідомо, чи візьме він участь у самій церемонії інавгурації.

Нагадаємо, Новини.LIVE будуть транслювати інавгурацію Трампа у режимі реального часу.

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