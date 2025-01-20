Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Глава армянской общины Одессы посетил вечеринку Трампа arrow

Глава армянской общины Одессы посетил вечеринку Трампа

20 января 2025 13:32
Рвачова Анастасия - редактор
Глава армянской организации Одесской области посетил преданаугурационное мероприятие Трампа
Жираир Оганезов с американским чиновником. Фото: скриншот из видео
Рвачова Анастасия - редактор

В Вашингтоне на закрытом преданавгурационном мероприятии 47 президента США Дональда Трампа был замечен председатель наблюдательного совета Одесской армянской общины Жираир Оганезов. Он воспользовался возможностью для важных встреч, однако до сих пор неизвестно, будет ли присутствовать на самой инаугурации.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из соцсетей Жираираира Оганезова.

Читайте также:

Что известно о мероприятии 

19 января 2025 года в Вашингтоне состоялось закрытое мероприятие, организованное компанией Newsmax в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа. Среди гостей политической и бизнес-элиты был глава Одесской армянской общины Жираир Оганезов. Он провел ряд встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, где обсуждались стратегические вопросы, в частности поддержка Украины в войне и поставки оружия. Оганезов также затронул тему ситуации в Армении, подчеркивая важность сотрудничества между странами.

Но несмотря на его активное участие в преданаугурационном событии, пока неизвестно, примет ли он участие в самой церемонии инаугурации.

Напомним, Новини.LIVE будут транслировать инаугурацию Трампа в режиме реального времени. 

Также мы писали, что букмекеры оценили, ли закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней.

Одесса Дональд Трамп Одесская область Новости Одессы инаугурация Трампа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:47 Скандал на Тернопольщине — перевозчики унизили военного

13:44 В Раде и ЦПД пояснили, будут ли мобилизовать студентов после БОВП

13:32 Глава армянской общины Одессы посетил вечеринку Трампа

13:24 Украинцам доступна помощь от USAID в 700 долларов — условия

13:11 Будьте осторожны — Диденко предупредила об опасности завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:04 Второй раз побил рекорд — какую сумму Трамп собрал на инаугурацию

13:02 Юрист объяснил, кто из ограниченно годных не получит бронирование

13:01 Россияне укрепляют Балаклавскую бухту для обороны — как именно

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

12:42 Доставка за 1 грн — кто может воспользоваться акцией Новой почты

13:47 Скандал на Тернопольщине — перевозчики унизили военного

13:44 В Раде и ЦПД пояснили, будут ли мобилизовать студентов после БОВП

13:32 Глава армянской общины Одессы посетил вечеринку Трампа

13:24 Украинцам доступна помощь от USAID в 700 долларов — условия

13:11 Будьте осторожны — Диденко предупредила об опасности завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:04 Второй раз побил рекорд — какую сумму Трамп собрал на инаугурацию

13:02 Юрист объяснил, кто из ограниченно годных не получит бронирование

13:01 Россияне укрепляют Балаклавскую бухту для обороны — как именно

12:42 Доставка за 1 грн — кто может воспользоваться акцией Новой почты

12:29 Наводили ракеты на больницы — в Одессе будут судить агентов ФСБ

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы