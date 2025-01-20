Глава армянской организации Одесской области посетил преданаугурационное мероприятие Трампа

Жираир Оганезов с американским чиновником. Фото: скриншот из видео

В Вашингтоне на закрытом преданавгурационном мероприятии 47 президента США Дональда Трампа был замечен председатель наблюдательного совета Одесской армянской общины Жираир Оганезов. Он воспользовался возможностью для важных встреч, однако до сих пор неизвестно, будет ли присутствовать на самой инаугурации.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из соцсетей Жираираира Оганезова.

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Что известно о мероприятии

19 января 2025 года в Вашингтоне состоялось закрытое мероприятие, организованное компанией Newsmax в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа. Среди гостей политической и бизнес-элиты был глава Одесской армянской общины Жираир Оганезов. Он провел ряд встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, где обсуждались стратегические вопросы, в частности поддержка Украины в войне и поставки оружия. Оганезов также затронул тему ситуации в Армении, подчеркивая важность сотрудничества между странами.

Но несмотря на его активное участие в преданаугурационном событии, пока неизвестно, примет ли он участие в самой церемонии инаугурации.

Напомним, Новини.LIVE будут транслировать инаугурацию Трампа в режиме реального времени.

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