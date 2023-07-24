Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 липня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, в Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Місцями можлива хмарність.

Вітер північний, 2-6 м/с.

Температура вночі 21–24°С, вдень 24–27°С.

Температура морської води — 22–23°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 58%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Небо буде вкрите хмарами.

Вітер північно-західний, 5–12 м/с.

Температура вночі 15–21°С, вдень 29–32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 24 липня, очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не передбачається.