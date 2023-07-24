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Головний убір не завадить: якою буде погода сьогодні в Одесі

24 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 липня
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 24 липня, в Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Місцями можлива хмарність.
  • Вітер північний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі 21–24°С, вдень 24–27°С.
  • Температура морської води — 22–23°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 58%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Небо буде вкрите хмарами.
  • Вітер північно-західний, 5–12 м/с.
  • Температура вночі 15–21°С, вдень 29–32°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 24 липня, очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не передбачається.

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