Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 липня

Головний убір не завадить: якою буде погода сьогодні в Одесі
24 липня 2023 06:30
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 24 липня, в Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Місцями можлива хмарність.
- Вітер північний, 2-6 м/с.
- Температура вночі 21–24°С, вдень 24–27°С.
- Температура морської води — 22–23°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 58%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Небо буде вкрите хмарами.
- Вітер північно-західний, 5–12 м/с.
- Температура вночі 15–21°С, вдень 29–32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 24 липня, очікується мінлива хмарність. В більшості областей опадів не передбачається.